CHP Genel Başkanı Özgür Özel Samsunlulara seslendi: İktidar için bugün ilk adımı atmalısınız

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Samsunlular, Samsun'daki Atatürkçüler, Samsun'da iktidar için bugün ilk adımı atmalısınız. Buna var mısınız? Yarından itibaren Samsun’da bu durumdan rahatsız olan herkesi Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu baba ocağına davet ediyorum. Gelin ve bu duruma el koyun. Samsun’da herkesi Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine sahip çıkmaya ve ilk seçimlerde Samsun'da birinci parti olana kadar hep beraber var gücümüzle çalışmaya davet ediyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP MYK üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'a giderek, burada düzenlenen etkinliğe katıldı. Özel ve beraberindekiler Tütün İskelesi'nden Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na düzenlenen yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün ardından, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Özel törenin ardından burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün 19 Mayıs 2024. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önce kurtuluş mücadelesini sonra da kuruluşu örgütlemek üzere, İstanbul'da yapacak başka birşey kalmadığını görüp iktidar sahiplerinin İstanbul’da işgal kuvvetlerine kırmızı halılar serdiğini, daha sonra da Yıldız Sarayı'nın iskelesinden işgal kuvvetlerinin bir zırhlısına binip kaçtıkları süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma vapuruna binerek tam 105 yıl önce hem kurtuluşu gerçekleştirecek orduyu kurmak, Kurtuluş Savaşı mücadelesini örgütlemek, hem de ardından genç bir cumhuriyet kurmak için buraya Anadolu'ya ilk adımını attığı bu Tütün İskelesi’ne geldi. Ve buradan bir kurtuluş mücadelesini başlattığı, onun ilk adımını attığı bu güzel şehrin Atatürkçü, cumhuriyetçi, milliyetçi, devrimci, halkçı, laik insanları hepiniz hoş geldiniz.

Nazım Hikmet, Kuvayı Milliye Destanı’nda diyor ki; 'Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çoktular; Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocuktular.” Çok sözler edildi onlara dair. 'Zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yoktular' diyor. İşte zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların umudu olmuş, kimsesizlerin kimsesi olmuş. Olmayan bir orduyu kurmuş. Bu topraklarda kurtuluşa, herkesi inandırmış. Bir büyük devrimcinin ilk adımını attığından tam 105 yıl sonra sizlerle birlikteyiz. Bu güzel gün kutlu olsun. Samsunlular bayramınız kutlu olsun."

"CUMHURİYET'İN KURUCU KADROLARINI ANMAYANLARA KÖTÜ BİR HABERİM VAR"

Konuşmasında "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı yeni eğitim müfredatı taslağını da eleştiren Özel, şöyle konuştu:

"Bugünlerde Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının Kurtuluş Savaşı’nın isminin anılmadığı bir müfredat programıyla, Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk demeden, İnönü demeden kurucu kadroları anmadan bir müfredat hazırlayarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki gençlerimize, öğrencilerimize istikamet vermeye, onları yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler. Ancak buradan onlara kötü bir haberim var; bakın Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimleri yapıldı. Şimdi ikinci yüzyılın ilk genel seçimleri için ilk günden itibaren durmadan çalışıyoruz.

Ey Atatürk’ün adından korkanlar, İsmet Paşa’yı anmayanlar, Kurtuluş Savaşı kendi kendine olmuş gibi anlatanlar; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller içindeki hür kelimesinden korkan, gençlerin özgür olmasını istemeyenler... Hürriyet düşmanları size sesleniyoruz; Cumhuriyet'in ikinci yarısının, ikinci yüzyılının ilk seçimleri gelecek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi iktidara gelecek." diye konuştu.

"SAMSUN'DAKİ İKTİDAR İÇİN BUGÜN 'İLK ADIM'I ATMALISINIZ"

Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz Mart ayının sonunda bütün Türkiye’yi Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayları milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, etnik kökeni ne olursa olsun, Türk'ünden, Kürt'ünden, Laz'ından, Çerkez'inden, Alevi'sinden, Sünni'sinden aldıkları destekle çok büyük bir başarı elde ettiler.

Nüfusun yüzde 65’i, ekonominin yüzde 80’i, toplanan verginin yüzde 87’si bizlerin yönettiği belediyelerden hizmet ettiğimiz alandan toplanıyor. Ancak büyük bir üzüntümü ifade etmek isterim ki Samsun gibi bir kenti böyle bir dönemde, böyle bir atmosferde biz Kütahya’yı, Afyon’u, Uşak'ı, Manisa’yı, İzmir’i alıyorken yani Milli Mücadele’nin, Büyük Taarruz’un, Büyük Zafer’in illerini alıyorken, Amasya Tamimi’nin ilini alıyorken, Şapka Devrimi’nin tarihinin ilini alıyorken, Kastamonu’yu alıyorken, Samsun'un bizim tarafımızdan kazanılmamış olmasını asla kabul edemiyorum. Buradan Samsun’daki yüreğinde Atatürk sevgisi olan, Cumhuriyet sevgisi olan herkese sesleniyorum. Biz Samsun'da bunu taşıyamayız. En kısa sürede Samsun’da Gazi’nin partisini birinci parti yapmak zorundayız. Onun için sadece televizyon izlemek, gazete okumak, arkadaşlarla sohbet etmek ve televizyonda bizleri izleyip mutlu olmak ya da tenkit etmek yetmez.

Samsunlular, Samsun'daki Atatürkçüler, Samsun'daki iktidar için bugün ilk adımı atmalısınız. Buna var mısınız? Yarından itibaren Samsun’da bu durumdan rahatsız olan herkesi Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu baba ocağına davet ediyorum. Gelin ve bu duruma el koyun. Samsun’da herkesi Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmeye katılmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine sahip çıkmaya ve ilk seçimlerde Samsun'da birinci parti olana kadar hep beraber var gücümüzle çalışmaya davet ediyorum."

"ATATÜRK BU CUMHURİYETİ SADECE SADECE GENÇLERE EMANET ETTİ"

Özel gençlere de şöyle seslendi:

"Samsun'un gençleri, Türkiye'nin gençleri, Mustafa Kemal Atatürk bu partiyi kurdurdu ve sonra dedi ki; ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Peki bunu nasıl yapacağız? Gazi Mustafa Kemal Atatürk öleceğini, toprak olacağını biliyor da peki bu ülkenin ilelebet yaşayacağına, var olacağına nasıl emin oluyor? Birisine emanet etmiş olması lazım. Genel başkanlara emanet etmedi, ne milletvekillerine, ne belediye başkanlarına, ne il başkanlarına. Şunu bilin; askerdi, ordu komutanıydı, başkomutandı ama askerlere, genelkurmay başkanlarına da emanet etmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu Cumhuriyet'i sadece ve sadece gençlere emanet etti. Onun için eğer üzülüyorsan, enseyi karartıyorsan, sıkılıyorsan, bu ülkeden gitmeyi düşünüyorsan, vallahi buna izin yok. Ben giderim, sen gidemezsin. Yaşlılar gider, gençler gidemez. Asker bile gider, gençler gidemez çünkü Cumhuriyet gençlere emanettir.

Bunun için bundan sonra yaşanacak süreçte en büyük güç, en büyük sorumluluk gençlerin sırtındadır. Efendim, özgürlükler yok, geri kazanacağız. Efendim yoksulluk var, bunu çözeceğiz. Efendim festivalleri yasaklıyorlar, direneceğiz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri hiçbir şeyden korkmaz. Hiçbir mücadeleden geri kalamaz. Yanımda Gençlik Kolları Genel Başkanım Genç Osman Killik var. Diğer tarafta gençlik politikalarından gölge kabinemizin gençlik ve spor bakanı Sevgi Kılıç var. Ben Samsun'dan İlkadım’ın atıldığı yerden nasıl Samsunluları Samsun'u kurtarmak için yarından itibaren ilk adımı atmaya çağırdıysam, şimdi buradan Türkiye'deki bütün gençleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'ine ve partisine sahip çıkmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyorum."

"BUNDAN SONRA CHP SAMSUN'DA EN ÇOK MİLLETVEKİLİ ÇIKARAN PARTİ OLANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

"Samsunlular lütfen bu güzel şehri kendi haline bırakmayın" diyen Özel şunları kaydetti:

"Bu güzel partiyi ve emaneti kendi haline bırakmayın. Şikayet etmeyi bırakın, sahip çıkın. Atatürk'ün emaneti Samsun'da benden size emanettir. Son sözüm şudur; elbette kolay bir yol yürümeyeceğiz. Ancak bize yolu gösteren şöyle söylemiş; ‘Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar’ Biz de yorulmayacağız. Sonuna kadar başarmak için mücadele edeceğiz. Sözüm var, bu gece Samsun’da yatıyorum. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olana kadar, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun'da en çok milletvekili çıkaran parti olana kadar, Cumhuriyet Halk Partisi en çok belediyeyi kazanan parti olana kadar ben Genel Başkan olarak buradayım. Sizinle birlikte mücadele edeceğim.

Hepinizin bayramını bir kez daha kutluyorum. Bundan sonra hep beraber çok daha güzel günleri görmek için ülkemizin yoksunluğunu çözmek için, sorunların hepsini halletmek için hep birlikte çalışacağız. Bu gücümüz var, bu azmimiz var. Bu inanç, bu yürek, bu parti, bu ülkede bunu yüz yıl önce başardı, yine başaracağız. Evinize gidin, köyünüze gidin ama yarından itibaren bu büyük mücadele için hem üye değilseniz kaydolun hem de sorumluluk alın, sanki seçim varmış gibi hep beraber çalışın. Kucaklayın, kimseyi dışlamayın. Doğruları anlatın. Siz anladığını en iyi şekilde anlatabilen, insanları ikna edebilen, doğru bildiği uğrunda her şeyi yapabilen kahraman Cumhuriyetçilersiniz. Mustafa Kemal'in askerlerisiniz. Hepinize güveniyorum."