CHP Gençlik Kolları, köylere çıkarma yapmaya hazırlanıyor

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kenan Otlu, “CHP Gençlik Örgütleri olarak 81 ildeki özellikle kırsalda yaşayan genç arkadaşlarımızı şubat ayında tek tek ziyaret edeceğiz. Tarım politikalarımızı anlatacağız, Genel Başkanımızın onlara vadettiği, söz vermiş olduğu SGK priminin içerisinde olmuş olduğu, parti politikalarımızın ayrıntıların bulunduğu mektuplarımızı genç arkadaşlarımıza ulaştıracağız ve o genç arkadaşlarımızın gelecekte hayvancılıkta, tarımda, köyünde, doğduğu topraklarda üretmesi için CHP’li gençler olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getireceğiz ve bu sorumluluğun da sonuna kadar farkındayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 'İktidarımızda kadınlar ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet yatıracak' sözlerini hatırlatan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kenan Otlu, ANKA Haber Ajansı’na konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemizin en büyük stratejik gücü tarım ve hayvancılık maalesef iflas etme noktasına gelmiştir. Dünya’nın kabul ettiği bir gerçek var ki tarım ve hayvancılığı iflas eden ülkeler bağımsızlığı tehlikeye girmiş demektir. Maalesef özellikle son 20 yıllık AKP iktidarında tarım ve hayvancılık çok ciddi bir sekteye uğradı ve darbe aldı. Genç arkadaşlarımızın çok ciddi bir kısmı gelecek kaygısından kaynaklı büyük kentlere göç etmek zorunda kaldı. Doğduğu topraklardan, memleketinden, ana yurdundan kopmak zorunda kaldı. Bizler de CHP olarak diyoruz ki, CHP iktidarında genç arkadaşlarımızın ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devletimiz yatıracak. Genç arkadaşlarımız gelecek kaygısı yaşamayacak, genç arkadaşlarımız ‘emekliliğimde’ ne olacak demek zorunda kalmayacak, genç arkadaşlarımız sosyal güvenlik primleri yatırıldığı için ailesinden herhangi biri hastalandığı zaman hastaneye nasıl gidebilirim kaygısı yaşamayacak, genç arkadaşlarımız üretecek ülkemiz kalkınacak tarım ve hayvancılıkta tekrar yıldızı parlayan bir ülke haline geleceğiz. Genç arkadaşlarımız merak etmesinler, gençlerin tüm sorunlarını, sıkıntılarını her ortamda ifade eden onlarla dertlenen CHP var, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var.

“CHP GENÇLİK ÖRGÜTÜ ŞUBAT AYINDA SAHAYA İNECEK”

CHP Gençlik Örgütleri olarak 81 ildeki özellikle kırsalda yaşayan genç arkadaşlarımızı şubat ayında tek tek ziyaret edeceğiz. Tarım politikalarımızı anlatacağız, Genel Başkanımızın onlara vadettiği, söz vermiş olduğu SGK priminin içerisinde olmuş olduğu, parti politikalarımızın ayrıntıların bulunduğu mektuplarımızı genç arkadaşlarımıza ulaştıracağız ve o genç arkadaşlarımızın gelecekte hayvancılıkta, tarımda, köyünde, doğduğu topraklarda üretmesi için CHP’li gençler olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu sonuna kadar getireceğiz ve bu sorumluluğun da sonuna kadar farkındayız.

CHP Gençlik Örgütleri olarak birçok alanda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz özellikle büyük kentlerde bizim bu SGK primi daha doğrusu genç çiftçiler projemiz şubat başı itibarıyla tüm illerde çalışmaya başlamış olacağız. Bu biraz daha kırsala dönük bir hikâye, evet gençlerin birçok problemleri var, üniversiteli gençlerin sorunları var, işsiz gençlerin sorunları var. Çünkü gençler istediğini alamıyor, istediğini yaşayamıyor. Bugün gençlerin en büyük hayali maalesef AKP iktidarından dolayı yurt dışına gitmek olmuş durumda biz bunun farkındayız. Ama bizim bu projedeki hedef kitlemiz köyünde kalan son gençlerimiz, bizim bu projedeki temel kitlemiz çiftçi adayı olan 18 yaşını henüz doldurmuş veya 20 yaşına girmiş ama çiftçilik yapmak isteyen, köyünde hayvanına bakmak isteyen, köyünde üretmek isteyen, toprağını terk etmek istemeyen ama elinde gerekli alt yapısı olmadığı için güvencesi olmadığı için umutsuz kaldığı için, yarın ben ne yapabilirim, ben gitmek istemiyorum ama sahipsizim hissi yaşayan tüm arkadaşlarımıza biz CHP olarak diyoruz ki sahipsiz değilsiniz. Sizin sosyal güvenlik primlerinizi CHP iktidarında devletimiz yatıracak. CHP’li gençler de bu mektubu bu projeyi bu vaadi bu sözü kırsaldaki tüm köylere tek tek ulaşarak gençlere ulaştıracak. O sözleri verecek, gençlerin sorunlarının çok net farkındayız, onların sorunlarının çözümleriyle alakalı ne kadar sorumluluk aldığımızı genç arkadaşlarımıza bir kez daha iletmiş olacağız.”