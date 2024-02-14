Erdal Beşikçioğlu: "Ranttan yana değil, halktan yana belediyecilik yapacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara’da Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte Etimesgut Seçim Ofisi açılışı programına katıldı. Programa Genel Başkan Yardımcıları; Aylin Nazlıaka, Gülşah Deniz Atalar, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Ankara Milletvekilleri; Aylin Yaman, Murat Emir, Umut Akdoğan, PM Üyesi Melisa Uğraş, YDK Sekreteri Deniz Çakır, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Etimesgut İlçe Başkanı Selçuk Demir ve Sincan Belediye Başkan adayı Veysel Alkan’dan oluşan CHP heyetinin yanı sıra İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da katıldı.

Programda konuşan CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, şunları söyledi:

"Ben 'Etimesut' diyerek vurgulayacağım ilçemizi çünkü ulu önder Atatürk'ün emriyle 1928'de örnek bir köy olarak kurulan ilçemiz, Ahimesut olan adı daha sonra bizzat Atatürk'ün ifadesiyle 'Etimesut' oldu. Hatta Atatürk, 1931'de; 'Ankara davası, yalnız bir şehir yapma davası değildir. Ankara yapıcılığı vatanın en uzak köylerine kadar uzayacaktır. Modern 'Etimesut' bir başlangıç olacaktır' diyerek ilçemize verdiği önemi ifade etmiştir.

"ÇÖZÜM, SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİKTE"

İlk günden bu yana sokaktayız biz ve 'Etimesut'lu hemşerilerimizle el ele ve gönül gönüleyiz. Mahalle mahalle, sokak sokak tüm halkımızla buluşup dertleşiyor. konuşuyoruz. Sıkıntılar var, bunların hepsini biliyoruz. Yıllardır çözülmemiş problemler var, duyuyoruz, hepsini not ediyoruz. Eksik bırakılmış, üzeri örtülmüş sorunlar var, bunların hepsini görüyoruz ve diyoruz ki: Sorunlara çözüm var. Çözüm, sosyal demokrat belediyecilikte. Çözüm, birlikte yönetmekte. Çözüm, şeffaflıkta. Çözüm, hesap verebilir olmakta. Çözüm, milletin parasını milletine harcamakta. Çözüm, halkın sofrasına oturabilecek yüze sahip olmakta.

'Etimesutumuzda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini gerçekleştireceğiz. Zaten sosyal belediyecilik dendiğinde CHP'li belediyelerin başarılarını anlatmaya gerek yok. Kaldı ki en önemli sosyal belediyecilik örneğini değerli Mansur Başkan'ım tüm Türkiye'ye gösterdi, gösteriyor da. Daha 3 yıl öncesinde pandemide gerek büyükşehir belediyemiz, gerekse il ilçe belediyelerimiz büyük başarılara imza attı. Tüm Türkiye'nin takdirini, Ankaralının da kalbini kazandı başkanımız. Kimseyi ayırmadan, dışarda bırakmadan; bana oy verdi, vermedi demeden milletine kol kanat gerdi belediyemiz. Şimdi biz de 'Etimesutumuzda başaracağız bunları.

"RANTTAN YANA DEĞİL, HALKTAN YANA BELEDİYECİLİK YAPACAĞIZ"

Cumhuriyetimizini ikinci yüzyılını yaşamaya başladığımız bu dönemde bizler her zaman büyük önder Atatürk'ün, 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' ifadesini rehber edinerek tüm 'Etimesut'u kucaklayıp sahip çıkacağız. Hedefimiz net: Sosyal belediyecilik ve marka bir 'Etimesut'. Göreve geldiğimizde günlük hizmetlerimizi layıkıyla yaparken 'Etimesut'un gelecek 30 yılın planladık. Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması. Bunun için olmazsa olmazımız katılımcılık ve ortak akıl. Ranttan yana değil, halktan yana belediyecilik yapacağız."

"ETİMESGUT ARTIK ÇANKAYA'YLA YARIŞIYOR, ÇANKAYA KORKSUN"

CHP Ankara İl Başkanı Erkol da programda şöyle konuştu:

"Ankara'da parsel parsel kupon arsa dağıtan başkan gitti, şeffaf ihale yapan bir başkan geldi. Sizin paralarınızı sosyal yardım olarak size döndüren bir başkan geldi. Pandemi döneminde esnafa yardım eden, elinden tutan bir başkan Mansur Yavaş var. Karşısında da pandemi döneminde esnafa ceza kesen bir başkan adayı var. Etimesgut sokaklarında yeni bir heyecan var. Kim konuşuluyor? Erdal Beşikçioğlu. Etimesgut artık Çankaya'yla yarışıyor, Çankaya korksun."

Kaynak: ANKA