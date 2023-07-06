Sezgin Tanrıkulu: 'Tahir Elçi siyasi suikasta kurban gitti'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesine dair açılan davanın 7'nci duruşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

“Bugün bir kez daha gördük ki, yargılama adil bir biçimde yapılmıyor ve gerçek anlamıyla olayı aydınlatacak bir süreç mahkemede işlemiyor” diyen Tanrıkulu, Elçi’nin “siyasal suikasta” uğradığını söyledi.

Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Bugün yargılamayı Trabzon Milletvekilimiz Sibel Suiçmez ile izleyip takip ettik, kendisi Trabzon Barosu’nun eski başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısıydı. Bugün bir kez daha gördük ki, yargılama adil bir biçimde yapılmıyor ve gerçek anlamıyla olayı aydınlatacak bir süreç mahkemede işlemiyor.

Nedeni şu, Tahir Elçi suikastı bir siyasal suikasttı, siyasal suikastlar Türkiye’de ve dünyada siyasal iktidarın koruması ve ortaklığı olmadan gerçekleşmez. Bu koruma ve ortaklık, cinayetin işlendiği anla ilgili değil bir süreçle ilgilidir.

Tahir Elçi’nin öldürüldüğü süreci bir kez daha hafızamızı yoklarsak, adım adım bu cinayete giden yol televizyonlar ve basın vasıtasıyla ve Yargının ortaklığıyla adım adım işlendi. Ve sonuç itibariyle de Dört Ayaklı Minarenin altında bir siyasi suikasta kurban gitti. Aradan geçen 8 yıl içerisinde de bu siyasal suikastın ortakları ve arkasındaki güçler maalesef bu olayın aydınlatılmasını istemiyorlar. Yoksa bir mahkeme 8 yıl geçmiş aradan nasıl bir keşif yapmaz, nasıl bir canlandırma yapmaz, nasıl olaydaki istihbarat elemanlarını dinlemez?

Ben Genel Başkanımızla birlikte cinayetten hemen sonra Diyarbakır'a geldik, başsağlığına gittik Türkan Elçi'ye ve ondan sonra da Diyarbakır Valisini ve Diyarbakır Emniyet Müdürünü ziyaret ettik. Şurası gerçekten o gün için de soru işaretidir bugun için de soru işaretidir: İki örgüt mensubunun takip edildiği sure 8 km'lik bir yol, Kayapınar'dan Dört Ayaklı Minare'ye kadar tam 8 km. Bu 8 km boyunca iki örgüt mensubunu canlı bir biçimde yakalamaları mümkünken, Dört Ayaklı Minare'ye kadar gitmelerine izin verilmiş ve orada 2 polisin şehit olmasından sonra bu cinayet gerçekleşmiş.

Simdi ısrarla arkadaki istihbarat aracındaki memurların dinlenilmesi talebi sadece Tahir Elçi Suikastinin aydınlatılmasına donuk değil aynı zamanda ölen iki polisin de öldürülmesinin açıklığa kavuşması içindir. Bu Mahkeme bunu bile yapmıyor. İstihbarat mensuplarının konuşma taleplerini, istihbarat mensuplarının tanıklığını maalesef kabul etmiyor. Keşif yapmıyor, delilleri toplamıyor, 13 saniyelik görüntünün neden kaybolduğu noktasında aradan geçen 8 yılda alınan bir mesafe yok. O da şundan kaynaklıdır, sanıklar korunuyor, arkasındaki güçler korunuyor. Bizler buradayız, ben Diyarbakır Barosunun önceki Başkanı olarak ve Tahir Elçi'nin de çalışma arkadaşı olarak Başkanlığım sırasında bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz."