CHP cephesinden Turgut Altınok hakkında başlatılan soruşturmaya ilk yorum: 'AKP kendini bu işten sıyırmamalı'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Keçiören Belediye Başkanı iken 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Turgut Altınok'un, seçim çalışmalarında kullandığı AKP'ye ait araçların akaryakıtının belediyeden karşılandığının tespit edilerek soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Adıgüzel, “Miktar 6 milyon liranın üzerinde. Bu durum İçişleri Bakanlığı’nın müfettişleri tarafından da tespit edilmiş. Bunun geri ödemesini sadece bireysel olarak Altınok’a yapmamak lazım. Sonuçta Altınok, AK Parti’nin adayı olduğuna göre kurumsal olarak hem AK Parti hem de Altınok bunun bedelini ortak bir şekilde ödemeliler” ifadesini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yaptığı açıklamada, Turgut Altınok'un yerel seçim çalışmalarında kullandığı AK Parti'ye ait araçların akaryakıtının belediyeden karşılandığının ortaya çıktığını ve Altınok hakkında İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma başlatıldığını kaydetti. Adıgüzel, ortaya çıkan maddi zararın hem Altınok hem de AKP tarafından ödenmesi gerektiğini vurguladı.

'AKP'LİLER BU İŞTEN KENDİLERİNİ SIYIRMAMALI'

Yerel seçimlerden sonra AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde yaşanan usulsüzlüklerin ortaya çıkmaya devam ettiğini belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

"AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde geçmiş dönemlere ait enteresan rakamlar, işler ortaya çıkmaya devam ediyor. Keçiören Belediye başkanıyken AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı yapılan Turgut Altınok da meğer Keçiören Belediye Başkanıyken özellikle son seçimde neler yapmış neler. AK Parti’nin büyükşehir belediye başkanı adayıyken, belediyenin, halkın kaynaklarını seçimde kullanmış. Belediye araçlarına akaryakıt alınıyor gibi plakaları üzerinden seçim araçlarına akaryakıt almış. Miktar 6 milyon liranın üzerinde. Bu durum İçişleri Bakanlığı’nın müfettişleri tarafından da tespit edilmiş. Bunun geri ödemesini sadece bireysel olarak Altınok’a yapmamak lazım. Sonuçta Altınok, AK Parti’nin adayı olduğuna göre kurumsal olarak hem AK Parti hem de Altınok bunun bedelini ortak bir şekilde ödemeliler. AK Parti bu işten kendini sıyırmamalı. Altınok, seçim döneminde ‘kim yolsuzluk yaparsa, kim rüşvet yerse’ keserim demişti. Kim sözlerine Beytül’l-mal diye başlıyorsa hemen etraftaki kamu mallarına göz kulak olun. Bundan sonraki süreçte daha fazlası ortaya çıkacak. Bu iktidar el değiştirdiğinde esas büyük yolsuzluklar ortaya çıkacak."

Kaynak: ANKA