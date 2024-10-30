CHP Antalya'da Kampa Girecek

CHP milletvekilleri, 1-3 Kasım tarihlerinde Antalya'da kampa girecek. Söz konusu kampta dış politika ve yargı süreçleri karşısında CHP'nin tutumu ele alınacak. Kampta CHP lideri Özgür Özel'in de açıklama yapması bekleniyor.

Milletvekilleri ile yerel seçim sonrası siyasi sürecin değerlendirileceği kampta, 2 Kasım Cumartesi günü Genel Başkan Özgür Özel açıklama yapacak. CHP milletvekilleri kampı, Antalya Belek'teki bir otelde gerçekleştirilecek. Milletvekilleri, yarın otele giriş yapacak. Cuma günü divan oluşumu sonrası Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki görüşmeler, basına kapalı gerçekleştirilecek.

DIŞ POLİTİKA ELE ALINACAK

Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sunuş konuşması, basına açık yapılacak. Özel'in konuşmasının ardından, basına kapalı toplantılara devam edilecek. CHP Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, 'Dış Politika, Orta Doğu'daki Gelişmeler ve Türkiye'ye Yansımaları' başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Daha sonra milletvekilleri ile gündem değerlendirilmesi yapılacak.

YARGI SÜRECİNE İLİŞKİN PARTİNİN TUTUMU NE?

Kampın son gününde CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Turan Taşkın Özer ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici'nin, 'Yargı Süreçleri Karşısında Partimizin Tutumu' başlıklı sunumları gerçekleştirecek. Pazar günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapılacak. Kamp, akşam yemeği ve kapanış etkinliğiyle sona erecek

Kaynak: DHA