Cemal Enginyurt ile görüşen MHP'li meclis üyelerinin ihracı istendi

Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, Maltepe ilçesinde MHP meclis üyeleriyle Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın düzenlediği toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya CHP'li meclis üyeleri, Maltepe Demokrat Parti İlçe Başkanı Selami Doğu ve MHP'li Maltepe Meclis üyeleri Celal Bayar, Rahmi Çakıroğlu, İsmail İnan katıldı.

Enginyurt o görüşmeyi "Demokrat Parti Maltepe ilçe başkanımız Sn. Selami Doğu ile birlikte; Maltepemizin kıymetli Belediye başkanı Sn Ali Kılıç beyefendi, kıymetli belediye başkan yardımcılarımız ve Maltepe belediyemizin kıymetli meclis üyeleriyle bir araya gelerek gündeme dair sohbet ettik. Nezaketleri ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ederiz" şeklinde duyurdu.

KESİN İHRAÇLARI İSTENDİ

MHP'li üç ismin, Enginyurt ile yaptıkları görüşmenin ardından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildikleri öğrenildi.

İhraç talebine Cumhur İttifakı'nın politikalarına uygun olmayan tutumları gerekçe gösterildi.

MHP Maltepe İlçe Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda "Cumhur İttifakının ruhuna aykırı tavır ve tutumlarından dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Maltepe Belediye Meclis Üyelerimiz Celal BAYAR, Rahmi ÇAKIR ve İsmail İNAN İlçe Başkanlığımızca kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişlerdir" ifadelerine yer verildi.