Canan Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Öysan Öymen açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Özgür Özel ve Öysan Öymen'e ilişkin açıklama yaptı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Öysan Öymen açıklaması

CHP içerisindeki değişim tartışmalarında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Öysan Öymen genel başkanlığına adaylığını açıkladı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İki ismin adaylıklarını açıklamalarının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, "Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma inancıyla Genel Başkanlık yarışında “ben de varım” diyerek adaylığını açıklayan Sn. Özgür Özel ve Sn. Örsan Öymen’i kutluyor başarılar diliyorum. Demokratik yarışların eşit koşullarda olabilmesinin önünü açan Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki demokrasi cümle içinde geçirildiğinde değil içselleştirildiğinde, hissedildiğinde ve tutumlarımıza yansıdığında anlamlı oluyor. Demokrasinin yaşandığı ve yaşatıldığı, demokratik yarışların teşvik edildiği ortamların kaybedeni olmayacağı gibi kazananı CHP ve 85 milyon olacaktır" ifadelerini kullandı.

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