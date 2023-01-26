Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı'nı ziyaret etti
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Buğra Kavuncu'nun istifasıyla boşalan İYİ Parti İstanbul Başkanlığı'na seçilen Coşkun Yıldırım’ı ziyaret etti.
Eski İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 15 Kasım'da görevinden istifa ettiğini duyurmu; Kavuncu, 11 Ocak 2023 tarihinde İYİ Parti'nin seçim kampanyasından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine atanmıştı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 8 Ocak 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan kongresinde ise il başkanlığı görevine Coşkun Yıldırım seçilmişti.
KAFTANCIOĞLU'NDAN ZİYARET
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il yöneticileriyle birlikte bugün yeni İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
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