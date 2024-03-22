İYİ Parti'den istifa edenler buluştu | CHP'nin adayına destek kararı: Tabandaki ittifaka ve milletin ittifakına inanıyoruz

İYİ Parti’de ittifaksız yerel seçime girme kararının ardından başlayan parti içi tartışmalar, beraberinde istifaları getirdi.

Daha önce Çanakkale kurucu İl Başkanı İrfan Dehmen’in istifası üzerine hareketlenen İYİ Parti’de geçen hafta önceki dönem İYİ Parti Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek ve beraberindeki yaklaşık 300 kişi istifa etmişti.

İSTİFA EDENLER BULUŞTU, CHP’YE DESTEK KARARI ALDI

Eski İYİ Partililer dün iftarda buluştular ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde Çanakkale’de CHP’nin Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek’e destek olacaklarını açıkladılar.

Programa İYİ Parti’den istifa ederek CHP’ye katılan Eceabat Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Saim Zileli, İYİ Parti Kurucu İl Başkanı İrfan Dehmen, Önceki İl Başkanı Eşref Bener Varol, Merkez İlçe Başkanı Necati Gapran, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aşık, çok sayıda kadın kolları, il ve ilçe teşkilat yöneticileri de katıldı.

“TABANDAKİ İTTİFAKA VE MİLLETİN İTTİFAKINA OLAN İNANCIMIZLA BU SEÇİMDE SİZİ DESTEKLİYORUZ SAYIN BAŞKANIM”

Önceki dönem İYİ Parti Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bildiğiniz üzere bizler kurucusu olduğumuz, her aşamada büyük emeğimiz olan İYİ Parti’den istifa etmiştik. Bizler, ülkedeki siyasi iktidara muhalif bir kitle olarak bu partiyi kurmuştuk. Ancak gelinen noktada iktidar partisi ile birlikte yürütülen seçim çalışmaları, karşılıklı ilginç iş birlikleri, istifa etmekte ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur.

İstifa ettiğimizde ‘7-8 kişiler’ diyerek bizi küçük görmeye çalışanlara en güzel cevabı bu akşam burada toplanan kalabalık vermiştir. Bu akşam kurucu İl Başkanımız İrfan Dehmen, sonraki İl Başkanımız Eşref Bener Varol, Eceabat Belediye Başkanımız Saim Zileli, Merkez İlçe Başkanımız Necati Gapran, kadın kolları teşkilat başkanları, il ve merkez ilçe yöneticileri, il delegeleri ve üyeler buradalar.

Başkanlarımız, bir araya gelme sebebimiz ise yaklaşan yerel seçimlerde tabandaki ittifaka ve milletin ittifakına olan inancımızla, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Muharrem Erkek’e desteğimizi açıklamaktır. Bu seçimde sizi destekliyoruz sayın başkanım.”

🗣️"Bizler, ülkedeki siyasi iktidara muhalif bir kitle olarak bu partiyi kurmuştuk. Ancak gelinen noktada iktidar partisi ile birlikte yürütülen seçim çalışmaları, karşılıklı ilginç iş birlikleri, istifa etmekte ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur."… pic.twitter.com/vNiEXBslkE — Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 22, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem