Çağlayan'da, CHP'den 'Can Atalay’a özgürlük' eylemi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın dün tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti’ne CHP ilçe örgütleri bir araya gelirken “Can Atalay’a özgürlük” sloganları atıldı.

Polisin, Çağlayan Adalet Sarayı önündeki alanı kapatmasına tepki gösterildi. Kartal, Eyüp, Başakşehir ilçeleri adına bir açıklama yapan Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, ülkedeki adalet sisteminin ve Saray iktidarının Can Atalay’dan korktuğuna vurgu yaptı.

Narin, “Adaleti savunduğumuz için buradayız. Can Atalay için, Tayfun Kahraman için, Mücella Yapıcı için buradayız. Ülkeye adalet gelene kadar da buralarda, sokaklarda olacağız. Saray adaleti de Adalet sarayı da istemiyoruz. Adaletin işlediği adliyeler olsun yeter. Önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 500 km yol yürüdü, şimdiki Genel Başkanımız Özgür Özel de Anayasa Mahkemesinin Can Atalay’la ilgili kararıma uyulmaması için adalet nöbeti başlattı. Aladağ’daki yurt yangınında da Çorlu tren kazası davasında da Gezi davalarında da buradaydık. Can Atalay özgürlüğüne kavuşana kadar, ülkeye adalet gelene kadar buralarda olacağız. Bizden korktukları için meydanı kapatsalar da vazgeçemeyeceğiz” dedi.

Eyleme ilçe başkanları, iş yönetimi, meclis üyeleri ve 2019 Eyüp belediye başkan adayı Emel Bilenoğlu da katıldı.