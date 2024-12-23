Borçlar Canına Tak Etti: Belediye Başkanı Kendisine Ev Hapsi Cezası Verdi

CHP’li Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar, belediye yönetiminde yaşadıkları zorluk ve engellemelere isyan etti. Ciddi mali sıkıntı içerisinde olduklarını belirten Akpınar, işçi çıkarmak zorunda olduklarını dile getirerek, kamuoyunda gündem yaratabilmek için kendine ev hapsi cezası verdiğini açıkladı.

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CHP’li Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar yaptığı bir konuşmada, belediye çalışmalarına yönelik engellemeler nedeniyle çarpıcı bir ifadeler kullandı.

Akpınar, “Her yerimi bağladılar, çaresiz kaldık. İşçi çıkarmak zorundayız” diyerek, yaşananlara tepki olarak pazartesi günü kendi kendine ev hapsi uygulayacağını duyurdu.

Borçlar Canına Tak Etti: Belediye Başkanı Kendisine Ev Hapsi Cezası Verdi - Resim : 1

“İŞÇİ ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ”

Belediyede bir toplantı yapıldığını ve kendisinin de davet edildiğini belirten Akpınar, en sona geldiklerini dile getirdi.

Kimseyi işten çıkarmak ya da siyaset yapmak için bu göreve gelmediğini belirten başkan Akpınar, yaptığı açıklamada belediye çalışmalarının engellendiğini dile getirerek, “Tıkadılar, her yeri bağladılar. Artık çaresiziz, işçi çıkarmak zorundayız. Bu durumun başka bir çözümü kalmadı” şeklinde konuştu.

Açıklamaları sırasında duygusal bir çıkış yapan Akpınar, belediye başkanlığı görevini sürdürebilmek için gerekli kaynaklara ulaşılmasının önüne geçildiğini ve bu durumun kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Borçlar Canına Tak Etti: Belediye Başkanı Kendisine Ev Hapsi Cezası Verdi - Resim : 2

“PAZARTESİ GÜNÜ EV HAPSİNE GİRİYORUM”

Akpınar, aldığı kararı da ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Bu kararı tek başına aldığını ve şu ana dek kimseyle paylaşmadığını belirten Akpınar pazartesi günü itibariyle kendisine ev hapsi cezası verdiğini duyurdu.

Beş başkan yardımcısı olduğunu anımsatan Akpınar, vekalet bırakacağını ve hiçbir işlemin, çalışmanın aksamayacağını ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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