CHP'li Orhan Sümer: Vatandaşın doğmamış torununun torunu dahi borçlu

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Ekonomideki kötü gidişatı ve vatandaşın borçlarındaki artışı” Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Orhan Sümer, “Sarayın pembe tabloları, vatandaşın gerçeğiyle örtüşmüyor.” dedi.

VATANDAŞ BORÇ YÜKÜNÜN ALTINDA EZİLİYOR

CHP’li Orhan Sümer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Millet evini geçindirmek için sürekli olarak borçlanmak zorunda. Saray iktidarı her ne kadar tersini söylese, pembe tablolar çizse de vatandaş borç yükü altında eziliyor. Bireysel kredi faizlerinin yüzde 60’lara kadar ulaşmasına rağmen vatandaşlar bankalardan hızla borçlanmaya devam ediyor. Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 27 Ekim – 3 Kasım haftasında 14,5 milyar lira artarak 2 trilyon 518 milyar liraya kadar yükseldi. Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 1,6 milyar liralık, kredi kartı borç bakiyesinde ise 12,8 milyar liralık yükseliş yaşandı.”

FAİZ İÇİN DEMEDİĞİ KALMAYAN İKTİDAR ÇAREYİ FAİZ ARTIŞINDA BULDU

Orhan Sümer, seçimlerden sonra oluşturulan yeni ekonomi yönetiminin faiz artırım kararlarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Faiz için demediği kalmayan iktidar yetkilileri şimdi faizi tek sığınağı olarak görüyor. Olan yine vatandaşa oluyor. Kredi kartından, ihtiyaç kredilerine vatandaşın nefes almak için kullandığı hangi ekonomi aracı varsa hepsinde inanılmaz artışlar gerçekleşiyor. Hayatta kalmak için başka şansı kalmayan vatandaş mecburen borçlanma yoluna gidiyor.

Bankalar, 27 Ekim – 2 Kasım haftasında tüm vadelerdeki TL mevduatın ortalama faizini 2,55 puan artırarak yüzde 40,08’e kadar çıkardılar. Üç ay vadeli mevduatın faizi ise 2,76 puan artarak yüzde 44,5 oldu. Bankalar, ihtiyaç kredisi faizlerini önceki haftaya göre 0,31 puan artırarak yıllık yüzde 60,21’e, taşıt kredisi faizini 0,12 puan artırarak yüzde 45,33’e, konut kredilerinin faizini 0,2 puan artırarak yüzde 41,67’ye çıkardılar. Bütün bireysel kredilerin ortalama faizi ise 0,27 puanlık artışla yüzde 58,73’e yükseldi. Ticari kredilerin faizi ise 2,42 puanlık yükselişle yüzde 51,14’e çıktı.”

VATANDAŞIN DOĞMAMIŞ TORUNUNUN TORUNU DAHİ BORÇLU

Orhan Sümer, “Önceden borç babadan oğula devrolunca millet karalar bağlardı. Şimdi atık borçlanmalar neredeyse 4 kuşağa kadar uzanıyor. Millet, memleketinde bırakın yaşamayı hayatta kalmak için 4 kuşak borçlanmak zorunda kalıyor. Risk Merkezinin verilerine göre bankalara borçlu vatandaş sayısı da hızla artıyor. Takiptekiler hariç, bankalara bireysel kredi borcu bulunan vatandaş sayısı son bir yılda 1 milyon 817 bin kişi artarak 39 milyon 104 bine çıktı. Borçlu başına ortalama kredi borcu tutarı ise 62 bin 801 lira olarak hesaplandı. Kişi başına ortalama bireysel kredi borcu son bir yılda yüzde 75,7 oranında arttı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem