Başkanlık koltuğunu devreden MHP'li başkan: Seçimi kaybetmemizde yerel yönetim dışı faktörler etkili olmuştur

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde kaybeden Cumhur İttifakı adayı MHP'li Mehmet Erikmen, başkanlık koltuğunu CHP'li Mustafa Büyükyapıcı'ya devretti.

Erikmen'in devir teslim töreninde yaptığı konuşmada seçimlerde, yerel yönetimlerle ilgili fikirlerin yerine yerel yönetim dışı faktörlere göre hareket edildiği söyledi.

Erikmen, "Karacasu seçmeninin seçimde ortaya koyduğu tercihi ve iradeyi saygıyla karşılıyor, kıymetli ağabeyimiz başkanımız Mustafa Büyükyapıcı'yı tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum. Seçim sonuçlar bugünden itibaren ilçe tarihimize gelecekte faydalanılması için not düşülecek şekilde bütün ülkede olduğu gibi ilçemizde siyasi partiler ve ilgililer başta olmak üzere basın mensupları ve merak edenler tarafından çok yönlü değerlendirilecektir" dedi.

'YAPTILARIMIZ DAHA İYİ ANLAŞILACAK'

Erikmen ayrıca şunları söyledi:

"Seçmen tercihlerine ve söylemlerine bakılarak bir değerlendirme yapılacak olursa bu dönemdeki yerel yönetimler seçimlerinde yerel yönetimlerle ilgili fikirlerin yerine yerel yönetim dışı faktörlere göre hareket edildiği kabaca görülmektedir. Belediye başkanı olarak Karacasu'ya hizmet görevi bugün itibarıyla sona ermiş olsa da Karacasu için gidecek yolumuz var. 2019 yılında Mart ayında görevi devraldık. O günkü bütçemiz 11 milyon 764 bin 175 liraydı. Alacağımız 4 milyon 389 bin 578 liraydı. Borcumuz 2 milyon 566 bin liraydı. Bugün onaylanan bütçemiz 247 milyon 290 bin 960 lira. Borcumuz 9 milyon 498 bin, alacağımız 10 milyon 242 bin. Herkes bu bütçeleri anlatırken farklı şeyler söylüyor. Kulaktan dolma işler yapıyor. Bütçe gerçekleşen hareket kabiliyeti olan, işlevi olandır. Biz 2024 yılı sonunda bu 247 milyon bütçenin gerçekleşip gerçekleşmediğini Karacasulu hemşehrilerimiz adına siyaset adına takipçisi olacağız. Ben başkanımızın bu bütçeyi gerçekleştireceğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA