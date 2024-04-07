Rize Subaşı, MHP'den Sol Parti'ye geçti

Geçtiğimiz hafta yapılan 31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde, AKP-MHP iktidar bloğu büyük bir yenilgi almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de 30 yıl aradan sonra CHP'ye geçen Pazar ilçesinin Subaşı köyü'nde (eski ismiyle Haçapit) bir değişim yaşandı.

Sözcü'deki köşesine bu değişimi taşıyan Gazeteci İsmail Saymaz, köyün MHP'den SOL Parti'ye geçtiğini belirtti.

Saymaz, şunları söyledi:

Gökhan Birben, ne kadar solcu ise... Kuzeni Serkan Birben ise o kadar ülkücü. Birben, 2018’de MHP’den Rize milletvekili adayı oldu. O seçimde MHP, Subaşı’nda 240 oyla birinci çıktı. Bu 31 Mart’ta ise Alper Taş’ın kardeşi Koray, Sol Parti’nin İl Genel Meclisi’ne aday oldu. Subaşı’nda bu kez Sol Parti, 139 oyla birinciliğe yerleşti. MHP’nin oyu ise 46’ya düştü."

Kaynak: Gerçek Gündem