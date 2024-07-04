'Bakanlık Cezaevinde Anneleriyle Kalan Çocuk Sayısını Gizliyor'

Cezaevinde anneleriyle kalmak zorunda kalan 0-6 yaş arası çocuklara ilişkin soruya Adalet Bakanlığı, "Veri yok" yanıtını verdi. CHP'li İlgezdi, "Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin (CİSST) tespitlerine göre şu an 0-6 yaş arası cezaevlerinde kalan çocuk sayısı 552. Ama bakanlık bu sayıyı bilmediğini iddia ediyor. O zaman o koltuklarda ne işiniz var." diyerek tepki gösterdi.

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'Bakanlık Cezaevinde Anneleriyle Kalan Çocuk Sayısını Gizliyor'

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, cezaevinde anneleriyle kalmak zorunda kalan 0-6 yaş arası çocuklara ilişkin sorusuna Adalet Bakanlığı, "Söz konusu başvuruya ilişkin olarak İstatistik Bürosunda veri bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

İlgezdi, Adalet Bakanlığı'na cezaevinde anneleriye birlikte kalan 0-6 yaş arası çocukların sayısını sordu. İlgezdi'ye Adalet Bakanlığı'ndan "Söz konusu başvuruya ilişkin olarak İstatistik Bürosunda veri bulunmamaktadır" yanıtı geldi.

Bakanlığın bu yanıtına tepki gösteren gösteren İlgezdi, "Dedikleri gibi ver, tutulmuyora 0-6 yaş arası anneleri ile cezaevinde kalan çocukların gelişimleri, ihtiyaçları ile bebek ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını yok sayan bir bakanlık var" siteminde bulundu.

Cezaevlerinden şeffaf bilgi alınamadığını ifade eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"Covid dönemi kaç mahpusun Covid olduğunu, uygun şartlarda tutulup-tutulmadığını, kaç ölümün yaşandığı gibi bir çok hayati soru yanıtsız kalmıştı. Şu anda da hapiste annesi ile kalan çocuk sayısı ısrarla gizleniyor. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin (CİSST) tespitlerine göre şu an 0-6 yaş arası cezaevlerinde kalan çocuk sayısı 552. Ama bakanlık bu sayıyı bilmediğini iddia ediyor. O zaman o koltuklarda ne işiniz var. Anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş arası çocuk o kadar artmış ki bakanlık sayıyı gizlemek için veri paylaşmıyor."

Kaynak: ANKA

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Gamze Akkuş İlgezdi CHP Adalet Bakanlığı Cezaevi
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