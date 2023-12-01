Bakan Tunç'tan TTB ve Şebnem Korur Fincancı açıklaması: Yargının kararı söz konusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi kararı hakkında "Bu yargısal bir karar. Yargının kararı söz konusu" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Tunç'tan TTB ve Şebnem Korur Fincancı açıklaması: Yargının kararı söz konusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan TTB Davası'nda karar çıktı.

TTB Merkez Konseyi ve Fincancı’nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları iddiasıyla görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle açılan davada hakim, TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmetti.

CHP, HEDEP, TİP, birçok sendika ve STK bu kararın hukuka aykırı bir şekilde verildiğini öne sürerek karara tepki gösterdi.

Ayrıca TTB ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da karara tepki göstermişti.

'BU YARGISAL BİR KARAR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemenin TTB kararı hakkında konuştu.

Tunç şunları söyledi:

"TTB Başkanı'nın bir ifadesi olmuştu. TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasında bulunmuştu. Bu kabul edilebilir değildir. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmanın bir parçasıydı. Bu yargının konusu oldu ve dava açıldı, ceza almıştı. O süreç devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, TTB Kanunu'nda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Burada kendi kanunlarına aykırı bir tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı davaname hazırladı. Ankara 31. Asliye Hukuk da karar verdi. TBB yöneticilerinin görevden alınması kararını verdi. Yerlerine delegelerden bir yönetim belirlenecek. Bu yargısal bir karar. Yargının kararı söz konusu. Hep beraber süreçleri takip edeceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şebnem Korur Fincancı Yılmaz Tunç
Son Güncelleme:
Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo
Almanya işçi alımı yapıyor! 778 bin kişiye yılda 50 bin euro maaşla iş fırsatı Almanya işçi alımı yapıyor! 778 bin kişiye yılda 50 bin euro maaşla iş fırsatı
Buğra Gökce istifa dilekçesini sundu Buğra Gökce istifa dilekçesini sundu
Gazze'de 'insani ara' sona erdi: İsrail sivil noktaları hedef almayı kaldığı yerden devam ettiriyor Gazze'de 'insani ara' sona erdi: İsrail kaldığı yeren devam ediyor!
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var!
'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı 'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı
Volkan Bahçekapılı aracı olmuştu: Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar
Fatih Terim cephesinden 'fon vurgunu' sorularına yanıt: Buse Terim'in para verdiğinden haberi yokmuş Fatih Terim cephesinden 'fon vurgunu' sorularına yanıt