Bakan Tunç'tan TTB ve Şebnem Korur Fincancı açıklaması: Yargının kararı söz konusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan TTB Davası'nda karar çıktı.

TTB Merkez Konseyi ve Fincancı’nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları iddiasıyla görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle açılan davada hakim, TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmetti.

CHP, HEDEP, TİP, birçok sendika ve STK bu kararın hukuka aykırı bir şekilde verildiğini öne sürerek karara tepki gösterdi.

Ayrıca TTB ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da karara tepki göstermişti.

'BU YARGISAL BİR KARAR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemenin TTB kararı hakkında konuştu.

Tunç şunları söyledi:

"TTB Başkanı'nın bir ifadesi olmuştu. TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasında bulunmuştu. Bu kabul edilebilir değildir. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmanın bir parçasıydı. Bu yargının konusu oldu ve dava açıldı, ceza almıştı. O süreç devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, TTB Kanunu'nda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Burada kendi kanunlarına aykırı bir tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı davaname hazırladı. Ankara 31. Asliye Hukuk da karar verdi. TBB yöneticilerinin görevden alınması kararını verdi. Yerlerine delegelerden bir yönetim belirlenecek. Bu yargısal bir karar. Yargının kararı söz konusu. Hep beraber süreçleri takip edeceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem