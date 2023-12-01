Gazze'de 'insani ara' sona erdi: İsrail sivil noktaları hedef almayı kaldığı yerden devam ettiriyor

Filistin-İsrail hattında biten 1 haftalık insani aranın ardından sıcak çatışmalar tekrar başladı. İsrail, hava saldırılarına kaldığı yerden devam ederek, sivil noktaları bombalıyor.

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Gazze'de 'insani ara' sona erdi: İsrail sivil noktaları hedef almayı kaldığı yerden devam ettiriyor

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.

İsrail Ordusunun Refah kentine düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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