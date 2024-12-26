Bakan Göktaş'tan Narin ve Sıla Bebek Davaları İçin Mesaj

Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşen 8 yaşındaki Narin ve Sıla bebeğin ölümlerine ilişkin davalar sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.

Bakan Göktaş konuya ilişkin açıklamasında, "Faillerin en ağır cezayı alması için bakanlık avukatlarımız yoğun mücadele veriyor" ifadelerini kullandı.

Göktaş, Narin Güran'ın katledildiği köydeki diğer çocuklar ile ilgili, "Köydeki diğer çocuklara yönelik psikososyal destek ekibi kurduk, travmaları atmaları için çalışmalarımızı sürdürdük" diye konuştu.

Bakan Göktaş sosyal medya ile ilgili, "Çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bakanlığımız öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık" dedi.

Kaynak: AA