Bahçeli'nin Hayatı Kitap Oluyor: 'Dünya Başıma Yıkılsa...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor. 'Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi' adlı kitabın yakında raflarda yerini alacağı açıklandı.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hayatı 'Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi' adıyla kitaplaşıyor.

Partinin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Devlet Bahçeli’nin hayatının kitap olacağı açıklandı.

Paylaşımda Bahçeli'nin 'Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam, yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürmem' sözleri eşliğinde kitabın tanıtımı yapıldı.

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