Hüseyin Baş: Aşırı sağın yükselişi dünya savaşına hazırlık

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesiyle ilgili kişisel Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu. Baş, şunları söyledi:

“Avrupa'da küresel emperyalist sisteme karşı başkaldırıda bulunan bir irade güçleniyor. Le Pen de ve Meloni de dahil bunların ortak yönleri Amerikan dolarıyla kavga eden, küresel emperyalist düzenle kavga eden, sömürü düzeniyle kavga eden yani Amerika'nın tek kutuplu dünyasıyla kavga eden ve Avrupa'nın, ülkesinin Amerika'nın güdümünde olmasından rahatsızlık duyan bir siyasi irade olmaları.

“BİZİM YAPMAMIZ GEREKENİ AVRUPALILAR YAPIYOR”

Avrupa'daki değişimi, ortak para birimi euroya karşı bir değişim, Avrupa Merkez Bankası'na karşı bir değişim, Amerikan dolarına karşı bir değişim, Fed'e karşı bir değişim ve küresel emperyalist sisteme karşı bir değişim olarak okuyorum. Aslında bu hareketi yapması gereken ülkeler bizim gibi ülkeler yani Amerika'nın direkt olarak, ekonomik olarak sömürdüğü ülkeler. Bizlerin bunu yapması lazımdı ama bu ses daha çok Avrupa'dan çıkmış oldu, o da enteresan bir bilinç düzeyi.

“AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ FRANSIZ İHTİLALİ’NDEN BERİ SAVAŞSIZ BİTMEMİŞ”

Şunu da görmemiz lazım. Aşırı sağın yükselişi, dünyada Fransız İhtilali'nden beri hiç savaşsız bitmemiş. Ben hep söylüyorum, dünya savaşa hazırlanıyor. Savunma bakanlıkları her yerden farklı farklı açıklamalar yapıyor. Ülkelerin silah sanayilerine yatırımları inanılmaz derecede artış gösteriyor.

“TÜRKİYE ABD’YE GÖRE POZİSYON ALIYOR, ABD’YE GÜVENİLMEZ”

Dünya başka bir yere gidiyor. Bir de bunun üstüne aşırı sağın yükselişini koyduğumuz zaman, dünyada enteresan bir çekişme ve kavga ortamı oluşabilir. Bir an önce, bizim de pozisyon almamız lazım, defalarca söyledik, altını çiziyoruz ama Türkiye şu anda öyle gitmiyor ne yazık ki. Türkiye’yi yönetenler pozisyonu yanlış alıyorlar. Pozisyon, Amerika'nın dış politikası, bizim iç politikamız. Amerika'ya göre pozisyon alıyoruz ama ne kadar ABD’ye güvenilir? Bu da tartışma konusu bile değil bence.”

Kaynak: ANKA