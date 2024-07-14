Ayşe Ateş'ten Sinan Ateş İtirafı: 'Dövdürdüğü Gazetecilerin Hepsinden Özür Diliyorum'
Ankara'da suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin döneminde gazetecileri dövdürdüğünü itiraf etti. Ayşe Ateş, "Onun dövdürdüğü bazı gazeteciler de bana çok destek oldu" diyerek özür diledi.
Ayşe Ateş, KRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, Sinan Ateş'in gazetecileri dövdürdüğünü, ancak dövdürdüğü bazı gazetecilerin kendisine destek olduğunu belirtti.
'ONUN ADINA ÖZÜR DİLİYORUM'
Ateş, "O gazetecilerin hepsinden özür diliyorum. Onun adına özür diliyorum. Haklarını helal etsinler" ifadelerini kullandı.
Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilere destek olduklarını söyleyerek, "Bizim dürüst ve namuslu gazetecilere ihtiyacımız var. Benim sesim oldular. Benim söyleyemediklerimi onlar söylediler" dedi.
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