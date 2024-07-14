Ayşe Ateş'ten Sinan Ateş İtirafı: 'Dövdürdüğü Gazetecilerin Hepsinden Özür Diliyorum'

Ankara'da suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin döneminde gazetecileri dövdürdüğünü itiraf etti. Ayşe Ateş, "Onun dövdürdüğü bazı gazeteciler de bana çok destek oldu" diyerek özür diledi.

Son Güncelleme:
Ayşe Ateş'ten Sinan Ateş İtirafı: 'Dövdürdüğü Gazetecilerin Hepsinden Özür Diliyorum'

Ayşe Ateş, KRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, Sinan Ateş'in gazetecileri dövdürdüğünü, ancak dövdürdüğü bazı gazetecilerin kendisine destek olduğunu belirtti.

'ONUN ADINA ÖZÜR DİLİYORUM'

Ateş, "O gazetecilerin hepsinden özür diliyorum. Onun adına özür diliyorum. Haklarını helal etsinler" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilere destek olduklarını söyleyerek, "Bizim dürüst ve namuslu gazetecilere ihtiyacımız var. Benim sesim oldular. Benim söyleyemediklerimi onlar söylediler" dedi.

Son Güncelleme:
Hayatı Onlar Dolu Dolu Yaşıyor! Keyfine Düşkün Olan 3 Burç Belli Oldu... Hayatı Onlar Dolu Dolu Yaşıyor! Keyfine Düşkün Olan 3 Burç Belli Oldu...
Birçok Ev Hanımı Şikayetçi ; Pilavın Lapa Olmasını Durduran 4 Yöntem Birçok Ev Hanımı Şikayetçi ; Pilavın Lapa Olmasını Durduran 4 Yöntem
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kızının Mezuniyet Törenine Katıldı CHP Lideri Özel'in Mutlu Günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Davutoğlu'ndan Çok Konuşulacak Darbe Çıkışı 'Eğer Bana Karşı Yapılmamış Olsaydı...'
İspanya 4. Kez Avrupa Şampiyonu Oldu İspanya 4. Kez Avrupa Şampiyonu Oldu
Biden'dan Saldrıya Uğrayan Trump'a Destek: 'Güvenliği İçin Her Türlü Talimatı Verdim' 'Güvenliği İçin Her Türlü Talimatı Verdim'
Tırnak Makaslarındaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş Tırnak Makaslarındaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş
Meteoroloji'den 18 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor