CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kızının Mezuniyet Törenine Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kızı İpek Özel'in Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olması dolayısıyla düzenlenen tören için İstanbul'a gitti. Törene CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da eşlik etti.

Özel, kızının mezuniyet töreninden fotoğrafları resmi X hesabından paylaştı. Özel, fotoğraflara şu notu düştü:

“Biricik kızım İpek, bugün Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. İpek’e, tüm arkadaşlarına ve tüm gençlerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum.”