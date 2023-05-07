Aylin Nazlıaka, saldırıya uğrayan CHP standını ziyaret etti: Kutuplaştırıcı siyaseti sonlandıracağız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Bağcılar’da üç kez saldırıya uğrayan CHP’nin seçim standında açıklamalarda bulundu. İktidar tarafından şiddet dilinin hakim kılındığını söyleyen Nazlıaka, "Bir ve beraber olarak çok güzel günler inşa edeceğiz" dedi.

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Aylin Nazlıaka, saldırıya uğrayan CHP standını ziyaret etti: Kutuplaştırıcı siyaseti sonlandıracağız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Bağcılarda 3 kez saldırıya uğrayan CHP’nin seçim standını bugün ziyaret etti. Nazlıaka’nın aktarımına göre stanttaki malzemeler tahrip edildi ve “X” işareti konuldu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Bağcılar’da üç kez saldırıya uğrayan CHP’nin seçim standını ziyaret etti. Nazlıaka, “Gelecek hafta bugün saat 17’den sonra, yavaş yavaş sandıklar açılmaya başladıktan sonra, ülkeye bahar getirdiğimizin gerçekliği ile karşılaşacağız. Yepyeni, aydınlık, güneşli günleri hep beraber kucaklayacağız. Bu nefret siyasetini ve kutuplaştırıcı siyaseti sonlandıracağız” dedi.

CHP'li Aylin Nazlıaka, şunları söyledi:

"DEMOKRATİK, LAİK BİR TÜRKİYE'NİN İNŞAASINA AZ KALDI"

“Ne yazık ki standımıza üçüncü kez saldırı gerçekleşti. Bunu bir kez daha buradan kınıyoruz. Bütün bu kutuplaştırıcı siyaset anlayışının karşısında bizlerin sevgi, dayanışma, birlik ve beraberlik duygusu ile Türkiye’yi yeniden inşa edeceğimiz günlere çok az kaldı diyoruz. Gelecek hafta bugün seçim gerçekleşecek.

İnanıyoruz ki gelecek hafta bugün saat 17’den sonra, yavaş yavaş sandıklar açılmaya başladıktan sonra, ülkeye bahar getirdiğimizin gerçekliği ile karşılaşacağız. Yepyeni, aydınlık, güneşli günleri hep beraber kucaklayacağız. Bu nefret siyasetini ve kutuplaştırıcı siyaseti sonlandıracağız. Bir ve beraber olarak çok güzel günler inşa edeceğiz. Demokratik, laik bir Türkiye inşasına az kaldı.”

 
 

Kaynak: ANKA

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