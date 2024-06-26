Atalay'ın annesinin sorusunu yanıtladı... Yeniden Refah lideri Erbakan: Bugün Can Atalay, yarın Ahmet Mehmet olabilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilmesine rağmen cezaevinde tutulan Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay’ın sorusunu yanıtladı.

Halktv’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan Erbakan, Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay'ın X hesabından sorduğu soruya da yanıt verdi.

Fatih Erbakan, Şükran Atalay'ın, "Halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekili cezaevinde tutuluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

‘BUGÜN ATALAY, YARIN AHMET MEHMET’

"Burada mutlaka hukukun gereği yerine getirilmelidir. Biz her zaman hukukun üstünlüğüne saygı duyulması, inanılması ve uyulması gerektiğine inanan bir partiyiz. Mesela 28 Şubat döneminde Refah Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili rahmetli Erbakan açıklama yaparken, 'Yargının verdiği karar bizim hoşumuza gitmese de her zaman uymak mecburiyetindeyiz; çünkü devletin temeli budur' dedi. Bir kısım tarafından yargılandı; 'bağıralım, çağıralım, isyan edelim, sokağa çıkalım, boykot edelim' denildi. Fakat 'Hayır, yine hukuk içerinde devam edeceğiz, parti kapanıyorsa yenisini kuracağız' diyerek hukukun, yargının verdiği karar işimize gelmese de, hoşumuza gitmese de herkesin uymak mecburiyetinde olduğunu açıkladı.

Burada açık bir durum var. Anayasa Mahkemesi de bunu söylemiş; kendisi de seçilmiş. Böyle bir hakkın gasp edilmesi uygun bir yaklaşım değil. Bugün Can Atalay; yarın Ahmet, Mehmet olabilir. Yani bugün size, yarın bize; kişilerden bağımsız.

Bu olmadığı zaman çok büyük sıkıntılar oluyor. Ekonomiyi, kalkınmayı, yatırımları, huzuru, barışı kısacası bütün bir ülkenin gidişatına olumsuz etkisi oluyor. Adalete ve hukuka güven, yargıya güven, hukukun üstünlüğü ilkesinin hakim kılınması bunlar ortadan kalktıktan sonra ne ekonominin gelişmesi mümkün, ne beyin göçünün durdurulması mümkün ne yatırım gelmesi mümkün! Hiçbir şey mümkün değil"