Google yetkililerinin Google LLC ile bağlantılarını bilmediği ortaya çıktı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, 'dijital telif' gündemiyle yeniden toplandı. Komisyona sunum yapmak için katılan Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi yetkililerinin, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk’ün “Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi’nin sahibi kim?” sorusu karşısında verdiği cevaplar; Google LLC ile bağlantılarını bilmediklerini ortaya çıkardı.

Dijital Mecralar Komisyonu’na katılan Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Başkanı Tolga Sobacı, komisyonun açılış konuşmasında “Google Reklamcılık, Google Arama Motoru, G-Mail-, YouTube gibi hizmetlerin sahibi ve sağlayıcısı ve ABD’de yerleşik olan Google Lnc. Şirketinden bağımsız ve ayrı bir şirkettir. Google Reklamcılık, LLC’nin Türkiye’deki şubesi, tüzel kişisi, temsilcisi veya irtibat bürosu değildir ve Google LLC şirketine ait ürün ve hizmetler üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır.” dedi. Sobacı’nın sunumunun ardından söz alan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketinin sahibi kim? Google LLC Türkiye'de mi? Karşımızda Google LLC mi var? Karşımızda kim var? Bunun sonunda da Google LLC'nin Türkiye ofisi var mı ve burada kaç kişi çalışıyor?” sorusunu yöneltti.

Öztürk’ün sorusuna yanıt veren Sobacı, “Buradaki şirket İrlanda'daki Google reklam alanlarını alan firmanın ürünlerinin satışına ve pazarlamasına destek veriyoruz.” diyerek Türkiye’de faaliyet gösteren Google Reklamcılık’ın Google LLC’den bağımsız olduğunu söyledi. Öztürk’ün “Sahibi İrlanda mı?” sorusunu yanıtlayan Google yetkilisi Duygu Yücesoy ise “Sahiplik olarak bakılmamasını rica ederiz, daha fonksiyon dağılımı ve o fonksiyonların buradaki yansıması ve temsiliyeti olarak bakılması lazım.” ifadelerini kullandı.

GÖNENÇ GÜRKAYNAK: GOOGLE LLC’DEN TAMAMEN BAĞIMSIZ DEĞİLİZ

Toplantıya katılan Avukat Gönenç Gürkaynak, “Google Reklamcılık, Google LLC ile tamamen bağımsız değil. Google İrlanda ve Google Türkiye arasında bir irtibat var.” değerlendirmesini yaptı.

TİCARET SİCİL GAZETESİNE GÖRE GOOGLE REKLAMCILIK’IN SAHİBİ GOOGLE LLC

Toplantı sonrası aldığı cevaplardan tatmin olmadığını ve bir araştırma yaptığını söyleyen CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Ticaret Sicil Gazetesi’nin kayıtlarına göre Google Reklamcılık’ın sahibinin Google LLC olduğunu ortaya koydu. Öztürk, Ticaret Sicil Gazetesi’nin kayıtlarını paylaşarak, “Kimi temsil ettiğini bilmeyen bir ekip bize sunum yaptı. Google LLC’den bağımsız bir şirket olduğunu iddia eden şirket yetkililerinin verdiği cevaplar tatmin edici gelmediği için Ticaret Sicil Gazetes’nin kayıtlarına baktım. Görüldüğü üzere Google Reklamcılık’ın sahibi Google LLC.” dedi. Öztürk “Temsil ettiği şirketi bilmeden karşımıza gelmeleri ve bize sunum yapmaları gerçekten şaşırtıcı.” diyerek şirket yetkililerinin tutumunu eleştirdi.