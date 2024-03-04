Arınç tüm tuşlara bastı: YRP'den AKP için aday devşirdi, 'Milli Görüş gömleğimi çıkarmadım' dedi

Manisa Yunusemre Belediye Başkanlığı için Yeniden Refah Partisi’nden Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Ali Avcul adaylıktan çekildi.

Avcul, adaylıktan çekildiğini sosyal medya adresinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Seçimi kazanma ihtimallerinin düşük olduğunu öne süren Avcul yaptığı paylaşımda “Kıymetli Manisalılar, Değerli Dava Arkadaşlarım; Geride bıraktığımız süreçte bana güvenip aday olmama imkan veren teşkilatıma ve yol arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Seçim atmosferinin çok farklı yerlere gelebileceğini öngöremedim. Teşkilatımızın imkanlarının kısıtlı olmasından kaynaklı seçimi kazanma ihtimalimizin düşük olması, aksine kaybettirmeye yönelik bir tutuma zorlanmamız ve fikrine kıymet verdiğimiz insanların “kazanamazsınız ama kaybettirirsiniz” düşüncelerinden ve bazı muhalif partilerin kirli ittifaklarından ötürü vicdanen adaylık sürecini noktalamam gerektiği kanaatine varıp Yunusemre Belediye Başkanlığı Adaylığından çekildiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Bu süreçte yanımda olan herkese hakkım helaldir, ben de helallik dilerim. Allah, şehrimize, ülkemize selamet versin, kavgasız, saygı çerçevesinde geçecek, en hayırlı sonuca eriştirecek bir yerel seçim süreci nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

Avcul'un AKP Yunusemre Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Çerçi'ye destek vereceği ifade edildi.

ARINÇ, KÜRSÜDEN İLAN ETTİ

AKP MKYK üyesi Bülent Arınç, Avcul'un adaylıktan çekildiği kürsüden duyurdu. Manisa Yunusemre'de vatandaşlara seslenen Arınç, "Bugün biraz önce hayırlı bir gelişme oldu. Yeniden Refah Partisi'nden adaylığını koyan Mehmet Ali Avcul arkadaşımız ki Yunt Dağı'ndan benim de çok eski tanıdığım bir arkadaşımızdır, ben adaylıktan ayrılıyorum ve sayın Çerçe'yi ve bu ittifakı destekliyorum, dedi" diye aktardı.

Arınç konuşasında "darısı başkalarının da başına. Şehzadelerin de kulağı çınlasın" diyerek diğer adaylara gönderme yaptı.

Arınç şöyle devam etti:

"Çok güzel bir örnek oldu. Dedi ki; Bizim bu ittifak için çalışmamı gerekiyor. Bunun Manisa'ya da Yunusemre'ye de her yere de ihtiyacımız var. Biz Milli Görüş geleneğinden geldik. Milli Görüş gömleğini de ben çıkarmadım şahsen. Rahmetli Erbakan hocamızın gönlünü hoş tutacak işleri yürüttük.

ESKİ AKP'Kİ VEKİL ÖNE SÜRMÜŞTÜ

AKP'li eski milletvekili ve yazar Resul Tosun, dün katıldığı yayında Yeniden Refah Partisi'nin (YRP), adaylarını AKP lehine seçimden çekeceğini öne sürmüştü.

TV 100'de Gürkan Hacır'ın Taksim Meydanı isimli programda konuşan AKP eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, "Tıpkı Muharrem Beyin (İnce) adaylıktan çekildiği gibi Yeniden Refah Partisi adayları seçimden önce İstanbul'da Murat Kurum lehine, Ankara'da Turgut Altınok lehine ya da İzmir’de Hamza Dağ lehine çekilirse sürpriz olmaz" demişti.