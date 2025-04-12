Antalya Diplomasi Forumu'nda İkinci Gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Temaslar

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok resmi temas gerçekleştirdi.

BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Dün Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbşakanı Erdoğan, forumun ikinci gününde, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile kahvaltıda bir araya geldi. Görüşme basına kapalı yapılırken, ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

BULGARİSTAN'LA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Erdoğan, daha sonra Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov ile görüştü. Bu görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğini belirtti.

AFRİKA'DA KAZAN-KAZAN ANLAYIŞI

Erdoğan’ın bir sonraki görüşmesi Sierra Leone Cumhurmaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi. Görüşmede Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer alırken, Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" anlayışıyla iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini belirtti.

SUDAN EGEMENLİK KONSEYİ BAŞKANI BURHAN İLE GÖRÜŞME

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan’ı da ağırlayan Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Sudan arasındaki işbirliğinin her geçen gün gelişmesinden memnuniyet duyduğunu, çatışmaların sona ermesi sonrası da Sudan'ın yeniden inşası ve normalleşmesi için Türkiye'nin desteğini ortaya koyacağını, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının Türkiye için önemli olduğunu ifade etti.

KRİTİK FİLİSTİN TEMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile görüştü.

Kaynak: AA