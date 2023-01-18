Ali Babacan'dan yeni 'Baykar' açıklaması: Sözlerim çarpıtılıyor

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında SİHA'lar ile ilgili sözleri gündem olan Ali Babacan, yeni bir açıklama yaparak sözlerinin çarpıtıldığını ifade etti.

Ali Babacan'dan yeni 'Baykar' açıklaması: Sözlerim çarpıtılıyor

SİHA'lara ilişkin olarak rekabet vurgusu yaptığı açıklamasında, "Bu proje, 'kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" sözlerinin üzerinden özellikle iktidar kanadı tarafından hedef alınan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

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Babacan'ın, Baykar'la ilgili, kullandığı "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor. SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje, 'kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabii ki. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz" ifadeleri hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Sözlerine açıklık getiren Babacan, Türkiye'nin faydasına olan projelerin yanında olacaklarını belirterek, "eşit destek" vurgusu yaptı. 

Babacan, şu ifadeleri kullandı:
 
"Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz.
 
Savunma sanayi de dahil ülkemizdeki mevcut her projenin doğru olanlarını devam ettiririz, yanlış olanlarını düzeltiriz, eksik olanlarını tamamlarız. Savunma sanayinde de ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz.
 
Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz.
 
Biz, eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz. Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz.
 
Ülkemizin sanayicilerine, mühendislerine, bilim insanlarına eşit şekilde destek olmaya, herkese fırsat tanımaya, Türkiye’nin yıldızını tıpkı 2002-2014 arasında olduğu gibi parlatmaya kararlıyız." 

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