'Siyaset dehaları sağda solda konuşuyor, kulağımıza geliyor' diyen Akşener, Saray'daki senaryoyu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifine değinen siyasetçi, bugüne dek yapılan referandumlarda söz konusu maddeye yer verilmediğini hatırlattı; ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşulan ve kulağına gelen 'senaryoyu' anlattı:

"Şimdiden sağdan doldan duyuyorum. Kulağımıza geliyor. Saraydaki siyaset dehaları orada burada abuk sabuk konuşuyor. Kendilerince yoklama çekiyorlar. 'Bu seçim diğerleri gibi değilmiş', 'başörtüsü meselesinin gündeme gelmesi çok iyi olmuş', 'çok faydalı olurmuş', 'seçimi kaybederlerse bu metni iptal ettirirlermiş', 'seçimden sonra da bu işin ekmeğini yemeğe devam ederlermiş'.

Daha ahlaksızca olanı da var. Neymiş efendim, 'teklif mecliste 400'ü bulsa da bazı milletvekillerine hayır oyu kullanıp teklifi referanduma götürürlermiş'. Sayın Erdoğan, bu konu bir sınavdır. Kim pas veriyor, kim gol atıyor beni ilgilendirmez. Saraydaki tatlı su stratejistlerinin Zihni Sinir taktikleri beni ilgilendirmez. Başı örtülü, başı örtüsüz tüm kadınlarımızın, bu ülkedeki tüm vatandaşların saf ve temiz duygularını sömürmenize müsaade etmeyeceğim. Bunu böyle bilesin."

'GİBİ'DEN İLHAM ALDI, ERDOĞAN'A YÜKLENDİ: KİMSENİN HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİ BİR YERDE HER ŞEYİ BİLİYOR

Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderlik ettiği kabine üyelerinin izlediği politikaları da sıklıkla eleştirdi. Bu sırada başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın üstlendiği 'Gibi' dizisine gönderme yaparak şunları söyledi:

"Kimsenin hiçbir şey bilmediği bir yerde Sayın Erdoğan her şeyi biliyor. Mesela ekonomi biliyor. Mesela hukuk biliyor. Mesela hukuk biliyor. Hatta kim bilir, belki İspanyolcayı bile biliyor."

İYİ Parti liderinin ilham aldığı bölüm, dizinin birinci sezonunda yer alan Karanlık Güçler'di. 'Emrullah' karakteri, bir sabah uyandığında İspanyolca konuşabildiğini ileri sürüyordu. Yiğit'in canlandırdığı 'Yılmaz' ise "İspanyolca konuştuğunu doğrulayabilecek biri var mı aramızda?" diye sorup çevresindekilerden 'Emrullah'ın sözlerini tercüme etmesini istiyordu.

Net bir yanıt alamayınca ise "Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir. Bu kadar yani" tepkisini gösteriyordu.

Akşener'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

- (Başörtüsü teklifi) Madem Anayasa'da değişiklik olmalıydı son 20 yıldır siz neredeydiniz arkadaş? 2008’de, bu konuda, bir düzenleme yaptınız. Hadi diyelim ki; metin eksikti, karar ideolojikti, oydu buydu, ve Anayasa Mahkemesi iptal etti. Tamam, kabul. Peki; mezardan ölüleri kaldırıp, sandığa götürdüğünüz, 2010’daki anayasa referandumunda, bu değişikliği neden yapmadınız? Elinizi tutan mı oldu? Aklınıza mı gelmedi? Yazmayı mı unuttunuz?

- Mesela; 2017’de, bir kez daha, anayasa referandumu yaptınız. 150 yıllık birikimi, tek kalemde sildiniz, rejimi değiştirdiniz. Peki, o gün neredeydiniz? Bu değişikliği, o zaman niye yapmadınız? Yapacaktınız da, bir tek bu maddeye mi yer bulamadınız? Yazacaktınız da, karakter limitine mi takıldınız?

- Memleketin, bu kadar ağır sorunları varken; milletimiz, her gün, bin bir dertle boğuşurken; esasında, var olmayan bu mesele, maalesef geldi, siyasetin gündemini kapladı. Elbette biz de, bu duruma, sırtımızı dönemeyiz.

- Çünkü, daha önceki denemelerinde de, gördük ki; bu arkadaşlar, anayasa yapma konusunda, olağanüstü bir yeteneğe sahipler…Biliyorsunuz, Ak Parti’nin yaptığı, anayasa değişikliklerinin en büyük özelliği; sırf, yapılan değişikliğin, ortaya çıkardığı sorunları, düzeltebilmek için,daha kapsamlı, yeni anayasa değişiklikleri gerektirmesidir.

- Nitekim, şimdi de, her zamanki gibi, yine ellerine, eksik bir metni almışlar, ve mutabakat arıyorlar… Tekrar ediyorum: Akıllarınca, 'gol atma' motivasyonuyla, her zamanki gibi, yarım yamalak yapılmış, eksik bir işle, çıkmışlar, mutabakat arıyorlar.

- Hay hay! Buyurun, hodri meydan! Madem bu konu, yeniden siyasetin gündeminde, madem bu konu, yeniden masada; o zaman; Anayasaysa anayasa, mutabakatsa mutabakat! Biz varız. Ama öyle, 'ağam dedi, paşam dedi, saray dedi.' yoook. Öyle kapı kapı gezip, 'mış' gibi yapmak yok. Öyle ağlamak, sızlamak yok.

'SARAYDAKİ SİYASET DEHALARI, ORADA BURADA ABUK SABUK KONUŞUYOR'

- Şimdiden sağdan doldan duyuyorum. Kulağımıza geliyor. Saraydaki siyaset dehaları orada burada abuk sabuk konuşuyor. Kendilerince yoklama çekiyorlar. 'Bu seçim diğerleri gibi değilmiş', 'başörtüsü meselesinin gündeme gelmesi çok iyi olmuş', 'çok faydalı olurmuş', 'seçimi kaybederlerse bu metni iptal ettirirlermiş', 'seçimden sonra da bu işin ekmeğini yemeğe devam ederlermiş'. Daha ahlaksızca olanı da var. Neymiş efendim, 'teklif mecliste 400'ü bulsa da bazı milletvekillerine hayır oyu kullanıp teklifi referanduma götürürlermiş'. sayın Erdoğan, bu konu bir sınavdır. Kim pas veriyor, kim gol atıyor beni ilgilendirmez. Saraydaki tatlı su stratejistlerinin Zihni Sinir taktikleri beni ilgilendirmez. Başı örtülü, başı örtüsüz tüm kadınlarımızın, bu ülkedeki tüm vatandaşların saf ve temiz duygularını sömürmenize müsaade etmeyeceğim. Bunu böyle bilesin.

'MİLLETİMİZİN TALEPLERİNDEN YANAYIZ'

- Dezenformasyonla mücadele altında düpedüz bir istibdat yasasını hayata geçirmekten geri durmadılar. Milletimiz toprağını ekemiyor, dükkanını döndüremiyor. Gençlerimiz KPSS'den aldığı 92 puana rağmen mülakatta eleniyor. Sansürden, baskıdan ve endişeden adeta nefes bile alamıyor. İktidarın beslediği bir avuç kişi gününü gün ediyor. Pudra şekerciler son model arabalarıyla fink atıyor. Mafyalar, simsarlar, tefeciler devletin etrafında dört dönüyor. 5 maaş, 10 maaş alan saray danışmanları milletimizin hakkını yiyor. Biz bu harami düzene karşıyız. Bu kirli düzene, bu kirli zihniyete karşıyız. Bu ucube sisteme karşıyız. Çünkü biz demokrasiden yanayız. Biz, milletimizin taleplerinden yanayız.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SAHİP ÇIKTI

- İşte bu yüzden dün zalimin karşısında biz vardık. Bugün de mazlumun yanında biz varız. Dün 28 Şubatların karşısında biz vardık, bugün milletimizin yanında biz vardık. Dün 'muhtar bile olamaz' diyenlerin karşısında biz vardık. Bugün de Ekrem Başkanımızın yanında biz varız. Dün 25 yıl yıl boyunca Ankara'yı rant çevirenlerin karşısında biz vardık, bugün 4 yılda başkente huzuru getiren Mansur Başkanımızın yanında biz varız. Pınarhisar'da biz vardık, Saraçhane'de biz vardık. Hatay'da, Antalya'da, Adana'da da biz olacağız.

- Biz buradayız, dimdik, kaya gibi ayaktayız! Hiç merak etmeyin, çok yakında; sandık günü geldiğinde, tüm Türkiye’de de, topyekûn biz olacağız.

- Fatih Sultan Mehmet Han, ne diyor? 'Kadıyı satın aldığın gün, Adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün, Devlet de ölür.' İşte biz de, milletimizle birlikte; öldürülen adaleti, yeniden diriltecek, hırpalanan devletimizi onarıp, tüm şanıyla, yeniden ayağa kaldıracağız! Vesayetçilere imrenenleri, def edecek, Harun gibi gelip, Karun olanları, tıpış tıpış göndereceğiz.

'DEVLETE ADALET YAKIŞIR'

- Kararlarından şüphe duymadığımız, bir hukuk düzenini inşa edecek, yolsuzluğu, hırsızlığı, haksızlığı, kökünden çözeceğiz. Yasakların değil, özgürlüğün; baskıların değil, demokrasinin; suskunluğun değil, ortak aklın yeşerdiği; tam ve kâmil bir adaleti, yeniden hâkim kılacağız! İktidarın, bu büyük milletin önüne diktiği, o uğursuz duvarları, hep birlikte yıkacağız! Çünkü, bize bu yakışır. Çünkü, devletimize bu yakışır.

- Çünkü; devlete, adalet yakışır. Biz yıllardır, Sayın Erdoğan’ı uyarıyoruz. O kulak asmasa da, biz yıllardır; 'Devleti devlet gibi, devlet ciddiyetiyle, devlet aklıyla, Türk Devleti’ne yakışır donanımdaki, liyakatli kadrolarla yönet.' diyoruz. Ama o bizi değil, maaş düşkünü, saray şarlatanlarını dinlemeyi tercih ediyor. O yüzden de, maalesef, bugün, devletimiz; ciddiyetsiz, liyakatsiz ve beceriksiz ellerde, bir yönetim krizi yaşıyor. Kuralsız, kurumsuz ve hesapsız bir anlayışla; Türk Devleti’nin ağırlığı da, aklı da, itibarı da, yerle bir ediliyor.

- Çünkü Bay Kriz, her işin başına; layık olanı değil, kendine sadık olanı getiriyor. Sorumluluk sahibi olanı değil, arsızı kolluyor. İş bileni değil, söz dinleyeni koruyor. Ve; kimsenin hiçbir şey bilmediği bir yerde, Sayın Erdoğan, her şeyi biliyor… Mesela, ekonomi biliyor. Mesela, hukuk biliyor. Mesela, diplomasi biliyor. Hatta kim bilir, belki İspanyolca’yı bile biliyordur…Ancak bu durum, maalesef hiçbirimiz için, şaşırtıcı değil.Çünkü, iktidarın yönetim anlayışında; tarımdan anlamayanın, Tarım Bakanı olduğunu gördük. Ekonomi bilmeyenin, Maliye Bakanı olduğunu gördük.

'KURTULUŞ REÇETESİ, YAŞANANLARIN ÜZERİNE TÜY DİKTİ'

- Yönettiği bakanlığına mal satanın, Ticaret Bakanı olduğunu gördük.Tek meziyeti Sayın Erdoğan’ın dediğini yapmak olanın, Merkez Bankası Başkanı; Enflasyonu en güzel makyajlayanın da, TÜİK Başkanı olduğunu gördük. Rektörler, elçiler, bürokratlar gördük… Bu gözler neler gördü, neler…

- Hatırlıyor musunuz? Mesela en büyük özelliği, Damat olmak olan, bir Damat Bakan vardı… 'Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, çok beklersiniz!' demişti. Ama kendisi paket olduktan sonra halefi Nebati Bakan, elini hızlı tuttu;

- Dolar 10 lira değil, 15 lira da değil, Tam 18 lira 79 kuruş oldu. Peki sonra ne oldu?Bütün sözler unutuldu. Enflasyon, son 20 yılın zirvesini gördü. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisi, suratlarında patladı.'Türkiye Ekonomi Modeli' dedikleri, sözüm ona kurtuluş reçetesi de, üzerine tüy dikti.

'HE - MAN ÇİZGİ FİLMİNİ İZLİYORUZ SANKİ, BİR GÜN KAPLAN GİBİ BAĞIRIYOR ERTESİ GÜN SEVİMLİ BİR KEDİYE DÖNÜŞÜYOR'

- Tüm bu yaşananlardan sonra; utançlarından, insan içine çıkamamaları gerekirdi değil mi? Bay Kriz hala 20 yılda beceremediklerini hala sandık öncesi 'Yapacağım' diyor. He-Man çizgi filmini izliyoruz sanki. Bir gün kaplan gibi bağırıyor, ama ertesi gün sevimli mi sevimli, pofuduk bir ev kedisine dönüşüveriyor. Bir gün atılgan, ertesi gün titrek. Bir gün 'katil Esed' diye bağırıyor, ertesi gün 'Esad'la görüşebiliriz' diyor.

Akşener'in konuşmasının tamamı: