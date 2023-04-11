Akşener'in özel kalem müdürünün Mansur Yavaş'ın özel kalem müdürü olacağı iddia edilmişti: İYİ Parti'den haberlere yalanlama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev alacağına yönelik iddiaların ardından İYİ Parti cephesinden açıklama geldi.

Akşener’in Basın Danışmanı Murat İde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Özel Kalem Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Yüksel Arslan’ın, İYİ Parti’den milletvekili adayı olmasının ardından Genel Başkan Meral Akşener’in Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın, Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev alacağı yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İde, “Haberciliğin asgari kurallarından biri olan, muhatabından görüş almaya bile gerek duyulmadan yapılan bu haber, doğru olmadığı gibi, içeriği dolayısıyla, aslında haber değil, kaynağını bildiğimiz maksatlı bir dedikodudur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem