AKP'yi şok edecek transfer! Pelin Gündeş Bakır'ın yeni partisi belli oldu

Söylemleri ve aykırı çıkışları nedeniyle AKP'den ihraç edilen Pelin Gündeş Bakır, siyasete geri dönüş kararı aldı. Kayseri'den milletvekili aday adayı oluyor.

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AKP'yi şok edecek transfer! Pelin Gündeş Bakır'ın yeni partisi belli oldu

Eski Kayseri AKP milletvekili, Pelin Gündeş Bakır yeniden siyasete dönüyor. Kayseri, İyi Parti il binasında düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını duyuran Pelin Gündeş Bakır, AKP'den muhalif duruşu nedeniyle ihraç edilmişti.

ÇAVUŞOĞLU HAKKINDA GÜNDEME GETİRDİĞİ İDDİALAR GÜNDEM OLMUŞTU

Pelin Gündeş Bakır, yaptığı paylaşımlarda AKP’den milletvekili olduğu dönemde başından geçenleri anlatmış ve 2021 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi olduğu sırada Türkiye’nin lehine olan önergeleri genel kurulda oylamaya sunma çabalarının Mevlüt Çavuşoğlu tarafından sürekli engellenmeye çalışıldığını ileri sürmüştü.

AKP'yi şok edecek transfer! Pelin Gündeş Bakır'ın yeni partisi belli oldu - Resim : 1

AKP'DE ŞOK ETKİSİ YARATTI

Kayseri'de sevilen bir isim olan Pelin Gündeş Bakır'ın tercihini millet ittifakından yana kullanarak İyi Parti'den adaylık başvurusu yapması AKP, Kayseri teşkilatında da şok etkisi yarattı. 

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