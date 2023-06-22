HÜDAPAR ve Barzani: AKP'nin yerel seçimlerdeki planı ne?

14 Mayıs seçimlerinden önce KDP ve Barzani ailesi ile temaslarını sıklaştıran iktidar, yerel seçim öncesinde de bu yakınlığını sürdürme kararlığında. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Başkanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Erdoğan’ın, yeni döneminde Saray’da ağırladığı ilk liderler arasında yer alan Barzani ile “bölgede yaşanan gelişmeleri” ele aldığı açıklandı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, seçimlerde istediği sonucu almak için HDP’nin bölgedeki gücünü zayıflatmak isteyen AKP, Hizbullah ile organik bağa sahip olduğu bilinen HÜDAPAR’ı Cumhur İttifakı’na dahil etti. Dört HÜDAPAR’lıyı Meclis’e sokan AKP, propaganda sürecinde Kürt seçmene mesaj niteliğinde buluşmalar organize etti.

İktidar, HÜDAPAR’lı yöneticileri Erbil’e göndererek KDP’lilerle “14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri hakkında fikir alışverişinde bulunulmasını” sağladı. Ardından iki parti arasındaki ilişkilerin sürdürüldüğü ve iki ayrı görüşmenin daha gerçekleştirildiği açıklandı. Bu süreçte, KDP ve HÜDAPAR cephesinden HDP ve bölgedeki adaylarına çeşitli eleştiriler yöneltilmeye başlandı ve iki kesim, sık sık HDP yönetimini hedef aldı. İki parti arasındaki yakınlaşma, bu partilere yakın yayın organlarında geniş şekilde yer buldu.

YENİDEN BARZANİLER

Seçimlerin tamamlanmasının ardından sahneye yeniden Barzaniler çıktı. Ankara’ya gelen Mesrur Barzani, Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Irak ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

AKP ve KDP temasında, HÜDAPAR ile Barzani ailesi arasındaki ilişkilerin yerel seçimler öncesinde de güçlendirilmesinin planlandığı ve iki oluşumun sık sık yan yana görüntü vermesinin bölge seçmeni için önemli olduğuna yönelik tespitlerin yapıldığı da öne sürüldü.

BİR PROJE VAR

KDP-AKP-HÜDAPAR denklemini BirGün’e değerlendiren eski DBP Eş Genel Başkanı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Batman Milletvekili Keskin Bayındır, “Toplumsal karşılığı olmayan, devletin derin dehlizlerinde hazırlanan bir proje ile karşı karşıyayız” dedi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AKP ile HÜDAPAR ilişkisi hakkında seçimlerden önce yaptığı, “Bu çok güçlü bir sosyolojik adımdır ve büyük bir devlet aklıdır” açıklamasını anımsatan Bayındır, şunları söyledi:

“Bölgedeki Kürt siyasi hareketini tasfiye edip Barzani ve KDP orijinli bir yapı oluşturmak istiyorlar. Stratejik bir akıl devrede. Sadece seçimlerle de ilgili değil. Seçimler bunun ilk adımı oldu. Yerel seçim için de ortak çalışma olduğunu biliyoruz. Bölgede yeni bir Kürt siyaseti oluşturabileceklerini sanıyorlar. Kimi kullanırlarsa kullansınlar asla başarıya ulaşamayacaklar. Kirli geçmişini herkesin bildiği HÜDAPAR ve KDP’nin ne şekilde gömlek değiştirilip yeni bir aktör haline getirildiğini vatandaş yavaş yavaş görüyor. Devlet imkânlarının tümünü kullanan bu yapılara karşı halkımız asıl olması gerekenin, yani bizim yanımızda. Bu beyhude çabaları anlamsız buluyoruz. Yerel seçimlerde de bu durum değişmeyecek.”

HÜDAPAR, 2018 genel seçimlerinde 157 bin 612 oy ile oyların yüzde 0,31’ini aldı. 2023 genel seçimlerine AKP listelerinde HÜDAPAR’a 4 kişilik kontenjan ayrıldı. Seçimler sonucunda dördü de milletvekili oldu.