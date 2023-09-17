AKP'nin 'mülakat kalkacak' yalanına ittifak ortağı da şaşkın

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde mülakatların kaldırılacağını ifade etmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada öğretmenler için mülakatın süreceğini söyledi.

Son seçimlerde Cumhur İttifakı'na açıkça destek veren HÜDA Par'ın Sözcüsü Yunus Emiroğlu, yaptığı basın açıklamasında mülakat konusunda tepkisini dile getirdi. Mülakatların kaldırılmasını talep eden Emiroğlu, mağduriyetlerin önüne geçecek bir düzenlemenin şart olduğunu ifade etti.

"MÜLAKAT SİSTEMİ DAHA FAZLA GECİKTİRİLMEDEN BİR AN ÖNCE KALDIRILMALIDIR"

Emiroğlu, "Mağduriyetlere yol açan, liyakati zedeleyen mülakat sistemi daha fazla geciktirilmeden bir an önce kaldırılmalıdır. Kamuya personel alımlarında hakkaniyet ve liyakat esas alınarak olası mağduriyetlerin önüne geçecek insan haklarını önceleyen bir düzenleme yapılmalıdır, buna şiddetle ihtiyaç vardır. Cumhurbaşkanı seçim öncesi vaat vermişti ancak herhangi bir düzenleme hâlâ gündeme gelmedi" dedi.