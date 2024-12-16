AKP’li Vekilden ‘Rögar Kapaklı’ Protesto! ‘Bu İş Bilmezliğin Resmidir’

İstanbul’da metrobüs hattındaki bir rögar kapağının yerinden fırlaması sonucu metrobüsün kapı camı kırılmış, kapıya yaslanan bir yolcu ise yola düşerek yaralanmıştı.

Herkesi korkutan kazaya dikkat çekmek isteyen AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde elinde rögar kapağı ile kürsüye çıktı. Muhalefet milletvekilleri ise rögar kapağı ile kürsüye çıkılmasına tepki gösterdi.

“BEN BURAYA KAPAK GETİRDİM, BU RÖGAR KAPAĞI”

Yıldırım, şunları söyledi: Diğer taraftan 2019 yılında araçlarla alakalı Yenikapı'da böyle gösterişler, nümayişler yaptılar, araç arayışına çıktılar. Sayıştay araç aramış, bin 137 tane aracı bulamamış. Burada Sayıştay'ın hata yaptığını düşünüyorum. Bin 137 araç değil bin 136 araçtır; çünkü aracın biri Sayın Gökhan Günaydın'da. Ben buraya kapak getirdim. Kapak budur, bu rögar kapağı. Biliyorsunuz, metrobüste, rögar kapağı metrobüs kapısını kırarak insanımızın yaralanmasına sebep oldu. Bu aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve CHP belediyeciliğinin beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin resmidir.

SIRRI SÜREYYA TEPKİLERİ SESSİZ KALMADI

Tepkiler üzerine, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder “İç Tüzük 160'ıncı maddenin 16 veya 5'inci fıkrasında bu iş düzenlenmiş. Birtakım kriterler koyulmuş, bütün arkadaşlar bakabilirler. Meclis'i yöneten başkan vekilleri, bu durumun oturumun huzurunu bozup bozmadığına takdir ile yetkili, ben bu konudaki inisiyatifimi ve takdirimi, anlatımı kuvvetlendirecek her türlü görsel öğelerin vekil tarafından kullanılmasından yana kullanıyorum” dedi.

Kaynak: AA