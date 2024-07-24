AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti

Vergi paketinin ilk imzacısı olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarını kabul etti. Ök, "Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabii ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" diye konuştu.

AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti

Vergi paketi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Vergi paketinin ilk imzacısı olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarının gündeme gelmesi üzerine, "Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabi ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" dedi.

AKP tarafından hazırlanan vergi paketinin ilk imzacısı olan Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün eşinin üzerine kayıtlı şirketin son 5; Ök’ün ağabeyiyle birlikte kurduğu şirketin ise son 3 yılda hiç vergi vermediği iddia edilmişti. Ök, şirketlerin zarar ettiğini bu yüzden vergi ödemediklerini söyledi.

"GELİR OLSUN VERGİ VERELİM"

Genel Kurul'da söz alan Ök, "Vergi nedir; sizin giderleriniz gelirlerinizden fazlaysa kurumlar vergisi vermeyebilirsiniz. Zarar ettiğiniz takdirde vergi vermezsiniz. Dolayısıyla şirketin finansman gideri böyle olduğu için vergi yükümlülüğü doğmamıştır. Bunun dışında tabi ki kar eden şirketlerimiz de vardır. O kadar ayıp ki... Bakın getirmiş olduğumuz pakette çok ayıp ediyorsunuz. Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabii ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" dedi.

"VERGİ VERMEYEN VERGİ PAKETİ GETİRMESİN"

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Vergi vermeyen vergi paketi getirmesin. Yakalandığınız zaman da böyle bağırmayın" diyerek tepki gösterdi. Birleşime 10 dakika ara verildi.

Vergi Ödemeyenler Kanun Yapıyor! AKP'li Vekil ve Eşine Büyük Kıyak!Vergi Ödemeyenler Kanun Yapıyor! AKP'li Vekil ve Eşine Büyük Kıyak!Siyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
AKP CHP Vergi
MHP ve Bahçeli’nin Radarına Girmişti! 'Osman Kavala' Talebine Red Alan Tuğrul Türkeş: Kahraman, Atalay Ve Mater’i De Ziyaret Edeceğim Tuğrul Türkeş'in 'Osman Kavala' Talebine Onay Çıkmadı
81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti 81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti
Yalan Söyleme Konusunda Usta 4 Burç : Kabus Gibi Hayatınıza Çökebilirler Yalan Söyleme Konusunda Usta 4 Burç : Kabus Gibi Hayatınıza Çökebilirler
CHP'nin ‘Hayvan Hakları Korunmasındaki Sorunlar Araştırısın’ Önerisine Red CHP'nin ‘Hayvan Hakları Korunmasındaki Sorunlar Araştırısın’ Önerisine Red
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor
AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti
Jose Mourinho İsyan Etti: 'UEFA Buna Neden İzin Veriyor?' Jose Mourinho İsyan Etti
Türkiye'de 100 İşçiden 85'i Sendikasız Türkiye'de 100 İşçiden 85'i Sendikasız
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı