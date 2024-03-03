Murat Kurum, konuşmasını İmamoğlu'na ayırdı ve... "Hiç kimse bizi polemik yaparken bulamayacak"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu İstişare Toplantısı'nda konuştu. “Polemik yapmayacağına” dair iddiasını bu toplantıda da dillendiren Kurum, konuşmasının çoğunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yanıt verdi!

İMAMOĞLU’NA YANIT VERDİ

İstanbul'un iş bilmez ellerde ve beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybettiğini ileri süren Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzun 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Sadece reklamla, algıyla, polemikle, bu koca 5 yıl geçmiştir. 'İsrafı bitirdik.' deyip o boy boy dizdikleri arabalardan daha fazlasını, bir türlü kime verdiklerini açıklayamadıkları o araçların 2 katını bugün şimdi hizmet aracı olarak kullandıklarını görüyoruz. 'İsrafı bitirdik.' deyip 175 milyon lira tabelalara reklam bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. İsrafı dibine kadar yaptıkları, 550 milyon lira para harcadıkları o konserleri görüyoruz. Yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada sırada belediyeye uğrayan başkan çıkmış dün yine 'Bir parmak eksilterek, el mi sallanır?' demiş. Hani bizim işaretimiz var ya, Rabia işaretimiz. Üstüne tüm AK Parti'mizin seçmeniyle bu yetmezmiş gibi dalga geçip 'Allah size akıl fikir versin.' demiş. Bu nasıl bir kibirdir ya. Kibri emin olun, o aklının önüne geçmiş.”

“HİÇ KİMSE BİZİ POLEMİK YAPARKEN BULAMAYACAK”

Murat Kurum, hiç kimsenin kendilerini polemik yaparken bulamayacağını kaydederek, "Bizi arayanlar temel atarken, açılışlar yaparken, gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Bizi hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların arkasında bulamayacaklar. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacağız, hep sözünü tutanların tarafında olacağız." şeklinde konuştu.

KENDİ İKTİDARLARI DÖNEMİNDE DEPREMLER ŞEHİRLERİ YIKTI AMA…

İBB Başkanı adayı Kurum, yerel seçimin iki zihniyet arasında gerçekleşeceğini, sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemenin veya kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamanın seçileceğini dile getirdi.

Kurum, "Bu seçimde, bu 5 yılda, 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelinin inşasını başlatanları seçeceğiz." dedi.

AKP’nin “asrın felaketi” olarak adlandırdığı 6 Şubat depremlerinde 10 il büyük yıkım yaşadı. Resmi rakamlara göre 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yıkımın bu kadar fazla olmasının nedenleri arasında eksik denetim ve imar affı gibi uygulamalar yüzünden kaçak binalara ruhsat verilmesi de var. 22 yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin, iktidarda olduğu zamanda yaşanan depremlerde büyük yıkımlar meydana geldi. Murat Kurum, imar affı gibi uygulamalar yürürlükteyken Çevre ve Şehircilik Bakanıydı.

Kurum, İstanbulluların 5 yıldır çektikleri çileyi de göz önünde bulundurup hizmetin ve eserin adresi olan AKP ile Cumhur İttifakı'nı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçeceğini dile getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem