AKP'li Metiner'den partisine öneri: Üç alanda değişim olmazsa olmaz

AKP'li Mehmet Metiner, yerel seçimlerde başarısız olan iktidar partisine 3 başlıkta değişim önerisinde bulundu.

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AKP'li Metiner'den partisine öneri: Üç alanda değişim olmazsa olmaz

Yeni Şafak yazarı AKP'li Mehmet Metiner 31 Mart seçimlerinden başarısız çıkan AKP'de 3 başlıkta değişimi önerdi. "Sadece parti teşkilatıyla sınırlı bir değişim, milletin istediği bir değişim değildir." görüşünü aktaran Metiner, partide, kabinede ve külliyede değişimin olması gerektiğini yazdı.

Metiner yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:

"Şu üç alanda değişim olmazsa olmaz önemdedir.

* Partideki değişim.

Genel Merkez değişiminin kongrede belirlenecek MKYK’dan sonra yapılması daha isabetli olacaktır.

* Külliye’de değişim.

Külliye bürokrasisinin kurullardan tutunuz da danışmanlara varıncaya değin köklü bir biçimde yeniden gözden geçirilmesi şart.

* Kabinede değişim.

Buradaki değişim anlayışı partideki ve külliyedeki değişim anlayışıyla paralellik arz ettiğinde büyük bir anlam oluşturur elbette."

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