AKP'li isimden İBB adaylığı sinyali: 'Sıvadık kolları'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında "Bugün yeni bir başlık atıyorum" diyerek İstanbul ile ilgili verdiği mesajın ardından, adaylık için adı geçen isimlerden biri dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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AKP'li isimden İBB adaylığı sinyali: 'Sıvadık kolları'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta grup toplantısındaki konuşmasının gündeminde yerel seçimlere yönelik yol haritası da vardı. Seçim hazırlıklarını kendi önceliklerine ve programlarına göre yürüteceklerini belirten Erdoğan, "Rakiplerimizin karşımızdakiler değil, asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız." dedi.

Konuşmasının devamında Salondaki partililerin "İstanbul bizimdir bizim kalacak" sloganları atması üzerine Erdoğan, "Gençler; unutmayın, bakın bugün bir başlık atıyorum, yeniden İstanbul." dedi.

AKP O İSİMDEN PAYLAŞIM GELDİ

Mynet'in haberine göre Erdoğan'ın attığı başlığa AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum da destek verdi! Kurum sosyal medyadan Erdoğan'ın konuşmasının görüntülerini paylaşarak "Yeniden İstanbul" notunu düştü. Söz konusu paylaşım, AKP'nin İBB adayının Kurum olacağı yönündeki iddiaları pekiştirdi.

AKP'li isimden İBB adaylığı sinyali: 'Sıvadık kolları' - Resim : 1

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AKP Murat Kurum
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