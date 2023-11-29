TTB, CHP Lideri Özgür Özel ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı(CHP) Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki TTB Merkez Konsey Üyelerini, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Görüşmede CHP lideri Özel’e, Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ile Gamze Taşçıer ve CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala eşlik etti.

Görüşme sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Yönetim Kurulu üyelerini TBMM’de ağırladı.

Taşcıer, heyete Meclis’i gezdirdi ve TTB yöneticilerine açılan davanın yarınki duruşması öncesinde bilgi aldı.

Kaynak: ANKA