AKP'li belediyenin hükümete yakın anket şirketlerine para saçtığı ortaya çıktı: GENAR kamudan toplamda 22 milyonluk ihale almış

AKP'li Güngören Belediyesi'nin, hükümete yakın anket şirketlerine yüz binlerce lira ödediği ortaya çıktı.

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AKP'li belediyenin hükümete yakın anket şirketlerine para saçtığı ortaya çıktı: GENAR kamudan toplamda 22 milyonluk ihale almış

İstanbul’daki AKP’li Güngören Belediyesi’nin, sosyal medyada ve katıldıkları televizyon programlarında iktidarı savunan anket şirketlerine binlerce lira ödediği ortaya çıktı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Güngören Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Uyanık, belediyenin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı şerh raporu hazırladı. CHP’li Uyanık, belediyenin ödeme yaptığı iki şirkete mercek tuttu.

Uyanık’ın raporunda, CNN Türk canlı yayınında tırnaklarını kesmesi ile gündem olan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu Sonar Araştırma Şirketi’ne belediye kasasından 2022’de 150 bin TL ödendiği belirtildi. Belediyenin ödeme yaptığı araştırma şirketleri Bayrakçı ile sınırlı değil. Yeni Şafak gazetesinin de yazarı olan İhsan Aktaş’a ait Genar Araştırma Şirketi’ne de 200 bin TL ödeme yapıldığı tespit edildi.

TAM 57 İHALEYİ KAPTI

Genar Araştırma, kamudan son 10 yılda 57 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 22 milyon TL’yi buluyor. Şirketin en fazla ihale aldığı yerlerin başında da AKP’li Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geliyor. Genar, Bağcılar Belediyesi’nden 9, AKP döneminde İBB’den 8, AKP’li Tuzla Belediyesi’nden 7, Başakşehir Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 5’er ihale aldı. Ayrıca şirketin RTÜK, üniversiteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlardan da ihaleler aldığı öğrenildi.

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