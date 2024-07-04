AKP'li Gökçek ile CHP'li Ağbaba Arasında 'Yolsuzluk' Gerilimi

TBMM'de CHP’li Veli Ağbaba ile AKP’li Osman Gökçek arasında “ihale, rant ve yolsuzluk” tartışması yaşandı. Yaşanan tartışmada CHP'li Ağbaba'nın yaptığı çıkış dikkat çekti.

AKP'li Gökçek ile CHP'li Ağbaba Arasında 'Yolsuzluk' Gerilimi

Görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu olan AKP milletvekili Osman Gökçek ile CHP'li vekiller mecliste yolsuzluk ve FETÖ üzerinden polemik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre; Meclis'te CHP’li Veli Ağbaba ile AKP’li Osman Gökçek arasında “ihale, rant ve yolsuzluk” tartışması yaşandı. Gökçek, CHP'li Ali Mahir Başarır ile Ağbaba’nın belediyeler üzerinden “rant sağladıkları” iddiasında bulununca Ağbaba tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurul'da AKP ve CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AKP iktidarının halkın yanında olduğunu öne sürünce CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zengin'e tepki gösterdi.

Başarır, Zengin'in yanında oturan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'i göstererek, "Yanınızda olan iki milletvekillinden halkın yanında olduğunuz belli. Biri ıstakozu Monaco'da paylaşan milletvekili, biri onla büyüyen Osman" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan AKP’li Gökçek ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Ağbaba’nın Mersin’de, “belediye üzerinden rant sağladıkları” iddiasında bulundu.

Gökçek, CHP’den tekrar aday yapılmayan Toroslar Belediye Başkanı’nın televizyonlara çıkıp, “Buranın bütün rantını Veli Ağbaba yiyor” dediğini iddia etti.

KİM DEVLETTEN ZENGİNLEŞTİYSE ONDAN ŞEREFSİZİ YOK

Söz alan CHP’li Ağbaba’dan Gökçek’e çıkışarak “Kim kamu malından yediyse, boğazından bir kuruş lokma geçtiyse, haram zıkkım olsun. Kim devletten, kamudan bir metrekare rant alarak, zenginleştiyse ondan şerefsizi, namussuzu yok. Kim Mersin’de rant için herhangi bir belediyesinde, herhangi bir müsaadeyle ilişkisi varsa, iş yapıyorsa o da şerefsizdir, ondan namussuzu yok” dedi.

ŞOK EDEN FETÖ GÖNDERMESİ

Ağbaba, ardından Gökçek’e şu soruları yöneltti:

“Sen ne iş yapıyorsun? Baban (eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek), eski Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Genel Müdürü, Keçiören Belediye Başkanı, sonra milletvekili, sonra Ankara Büyükşehir Belediye başkanı. CHP’li, HDP’li, AK Parti’li, MHP’li kim milletvekilliğinden siyasette zengin olmuşsa, hırsızdır. Onun oğlu da hırsız oğlu hırsızdır. Arka arkaya nasıl kazandın kardeşim belediye başkanlığını? Her gün herkese küfrettin. Hakaret ediyorsun. Nereden aldın bu parayı? Sen açıkla. Baban nereden aldı, sen nereden aldın? AK Parti Grubu’na söylüyorum. AK Parti Grup Başkanvekili Sevgili Özlem Zengin, bu adamın babası hırsız mı FETÖ’cü mü? Onun cevabını verin. Benim değil, yedi sülalemin, anamın, babamın, kardeşlerimin, kim kamu malıyla zenginleşmişse de şerefsizdir, namussuzdur. Bu iddiayı kullananlar da şerefsizdir, namussuzdur''

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