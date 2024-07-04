Mehmet Şimşek de ‘Rönesans’ Hayranı Çıktı! Ali Mahir Başarır’dan Dikkat Çeken Villa İddiası

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i işaret ederek ''Dürüst, vicdanlı bakan. Sen Gölbaşı’ndaki villanı nereden edindin? Onun tadilatını ve yapımını kim üstlendi? Bir bakanınız Rönesans’ın uçağına biner. Maliye Bakanımız Rönesans’ın inşaat şirketinin malzemeleriyle villasını yeniler. Size hayat güzel. Olan işçiye, emekçiye, yoksula oluyor'' ifadelerini kullandı.

Başarır'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“9.Yargı Paketi, 38 madde ve 1 geçici maddeden oluşuyor. 38 maddeden 20 madde AYM’nin Anayasa’ya aykırı bularak iptal ettiği maddeler. Bu yasalar yapılırken biz ısrarla anayasaya aykırılık iddiasında bulunduk. Muhalefet şerhlerini buna göre yazdık. İktidar milletvekillerini ve gruplarını uyardık. Meclis’te yasa yapma kalitesi günden güne düşüyor. Muhalefet dinlenmiyor, uyarıları dikkate alınmıyor. AYM iptal ediyor. AYM iptal etmeyip gözden kaçırsa anayasaya aykırı olan birçok yasayla bu ülke yönetilecek. Yargı, kararlarını ona göre verecek.

'HER GÜN BİR KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR YA DA ŞİDDETE UĞRUYOR?’

AYM’nin iptal ettiği maddelerden en önemlisi. Kadının soyismi. AYM, anayasada olan eşitlik ilkesini söylüyor. ‘Kadın, evlenirken salt kendi soyismini kullanabilir.’ Ama bu iptale rağmen AYM’nin eşitlik ilkesini ihlal ettiniz. ‘Kadın evlendikten sonra eşinin soyismi olmadan salt kendi soyismini kullanabilir’ hükmünü nasıl getiriyorlar? Eski maddeyi koruyarak getiriyorlar. AYM, ‘Kadın da soyismini kullanabilir ama eşinin soyisminin önünde olmak kaydıyla’ hükmünü iptal etti. Niye direniyorsunuz? Eşitlik ilkesine net bir şekilde aykırı. AYM’nin kararlarını kadın-erkek eşitliğinde tanımayan bir AKP Grubu’yla karşı karşıyayız. Gerekçesi ise kadın soyismini kullanırsa ‘Türk aile bütünlüğü bozulurmuş.’ 6 yaşındaki bir çocuk sözde sapkın bir tarikat üyesiyle evlendirildiğinde bozulmuyor mu? İlköğretimde çocuklar uyuşturucu kullanır hale gelmiş, bozulmuyor mu? Her gün bir kadın öldürülüyor ya da şiddete uğruyor? Bozulmuyor mu? Bozuluyor. Aile bütünlüğünü burada görürseniz hata yaparsınız.

‘TÜİK, MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZIN CEBİNE ELİNİ UZATMIŞTIR’

Bu ülkeyi yöneten beceriksiz yönetim ve bakanlar, ekonomide ve toplumda tahribat yaratmaya devam ediyor. TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK’in hesapladığı enflasyon oranı 1.6. ENAG’ın hesapladığı enflasyon oranı 4.3. 2.6 kat fark var. Burada zararı milyonalarca emekli, memur, çalışan görüyor. Rakamlarla enflasyon düşmüyor. Sahte verilerle insanların yoksullluğunu gideremiyorsunuz, ceplerini dolduramıyorsunuz. Herkes biliyor ki yalan söylüyorsunuz. TÜİK, milyonlarca vatandaşımızın cebine elini uzatmıştır. Onların eksik zam almasını sağlamıştır. Bunu yaparak topluma ihanet etmiş, suç işlemiştir.

‘HAYAT SANA GÜZEL'

Sayın Bakan, ‘Asgari ücret yüksek, enflasyon verileri güzel’ diyorsun. Hayat sana çok güzel. Sen Gölbaşı’ndaki villanda gayet güzel yaşıyorsun. Bir iddiaya göre senin Gölbaşı’ndaki villanın giderlerini, tadilatını, özellikle yapı malzemelerini Rönesans diye bir şirketin yaptığı söyleniyor. Çıkıp şunu açıklaman lazım. Dürüst, vicdanlı bakan. Sen Gölbaşı’ndaki villanı nereden edindin? Onun tadilatını ve yapımını kim üstlendi? Bir tadilat var. Gayet lüks bir villan var. Rönesans’ın yaptığı söyleniyor. Bir bakanınız Rönesans’ın uçağına biner. Maliye Bakanımız Rönesans’ın inşaat şirketinin malzemeleriyle villasını yeniler. İddia bunlar. Size hayat güzel. Olan işçiye, emekçiye, yoksula oluyor. Emekliler, asgari ücretliler zam alamayacaklar. Onlar için temmuz kara geçecek. Ocak ayına kadar 6 ay boyunca zam almayacakları için bugün milyonlarca emekli açlık sınırının çok çok altında yaşayacak.''

RÖNESANS'IN UÇAĞIYLA GİTTİ İDDİASI VARDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Almanya'daki bir toplantıya, Rönesans Holding'e ait özel jetle gittiği öne sürülmüştü.

Kaynak: ANKA