AKP'li Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'dan İşten Çıkarılan İşçilere Biber Gazlı Müdahale

AKP'li Aydın Pehlivan'ın Belediye Başkanı olduğu Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan belediye emekçileri, bir ayı aşkın süredir eylemlerini sürdürüyor. Bugün de Belediye Meclisi toplantısına katılmak ve Başkan Pehlivan'a seslerini duyurmak isteyen emekçiler, polis barikatıyla karşılaştı. Emekçilere, biber gazıyla müdahale edildi.

İşten çıkarılan belediye emekçilerinin giremediği toplantı halka kapalı olarak Meclis Başkan Vekili Feyzullah Ergin, başkanlığında yapıldı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın da sağlık sorunları nedeniyle katılmadığı toplantıda CHP'li meclis üyeleri, Menemen Belediyesi'nde ve iştiraklerinde istihdam edilen personel sayısı, belediyenin borç miktarı, belediyeye ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde kaç adet haciz bulunduğu ve kaç kişinin işten çıkarıldığı yönündeki soruların yer aldığı yazılı önerge verdi. Söz konusu önerge AKP'li ve MHP'li, meclis üyelerinin "ret" yönündeki kararıyla oy çokluğu ile meclis gündemine alınmadı.

'BU İŞİ BERABER YAPACAĞIZ'

Toplantıda söz alan CHP Grup Başkan Vekili Necati Başar Eryılmaz, "Belediyemiz zor bir süreçten geçiyor. Hakikaten bu süreç hem belediye çalışanları için hem bizim için hem Menemen için zorlu bir süreç. Bu işi yapacaksak beraber yapacağız. Siz bunu biz bir başımıza yapacağız derseniz biraz zorlanıyoruz. İşçi sayısını, borcumuzu soruyoruz; söylemiyorsunuz. Kaç kişi atıldı? O konuda da bir bilgi vermiyorsunuz. Kaç kişi geri alındı? Kaç kişi çıktı, kaç kişi geldi bilmiyoruz. Kapının önünde 20 arkadaş var. Arkadaşın bir tanesi 'benim 29 günüm kaldı emekli olacağım' diyor. Ya 29 günü kalmış arkadaşın, 29 gün sonra emekli olacak. 20 gün içeride izni var. Arkadaş 20 gün iznini kullansa 9 gün de işe gelse emekli olacak. Bu arkadaşı 19 maddeyle atmanın alemi ne? Bu arkadaşın suçu Cumhuriyet Halk Partili olmak. Cumhurbaşkanınız bize yıllardan beri 'zillet, illet, terörist' diyor ama geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne oturdu. 'Yumuşatalım artık işleri' diyor. Yani siz de biraz yapın bunları artık. 29 gün kalan bir arkadaşı 17'inci maddeden atmak hangi yönetim anlayışına sığar? Arkadaşı çağırıp 'emekli ol' desen zaten arkadaş emekli olacak. Bunları kim yapıyor? Bu işleri kim planlıyor? Kim programlıyor? Bilmiyorum ama lütfen bunlara dikkat edelim" şeklinde konuştu.

'BU ZULÜMDEN DERHAL EN KISA SÜREDE VAZGEÇİN'

CHP'li Meclis Üyesi Şenol Öğütlü ise "Alın terini emek, ekmek için sokaklarda halka hizmet için döken ve usulsüzce, kişisel çıkar ve ego için ekmeğinden edilen işten çıkarılan emekçileri canı gönülden selamlıyorum. Adalet, er ya da geç yerini bulacaktır. Emekçilerin ahı eninde sonunda tutar. Asıl film şimdi başlıyor demiştiniz. Filminizi de gördük. Keşke bugün başkan burada olsaydı yüzüne söyleyebilseydik. Ama ben inanıyorum ki şu anda bizi pür dikkat dinliyor ve izliyor. İşçi, emekçiye zulüm, halkın mallarını satma, halkın olan en değerli araziler birilerine peşkeş çekme ve borç batağına sürükleme. Şu anda gelinen nokta maalesef bu. Filmi bu şekil devam ettiriyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Bakalım filmin başı böyleyse sonu felaket olacak gibi. Menemen emekçilerinin neden işten çıkarttınız? Sizler değil miydiniz üç ay önce ben burada 'işçilere mobbing uygulanıyor' dediğimde 'siz kendi işinize bakın, işçiler benim canımdır, işçiler için canımı veririm' diyen. Çıkarttığınız işçilerin işten atılma sebepleri nelerdir? Bankamatikçi desek asıl bankamatikçiler evlerinde oturuyor, maaşlarını alıyor. Bu işten atılan emekçi kardeşlerimiz çalışmıyorlar desek vallahi ben şahidim umuma açık alanlarda ağaç budama, çim biçmeler, oy için lüks sitelerde ağaçları budattırdığınız, çim biçimi yaptırdığınız sitelerde bile çalışıyorlardı. Kardeşlerimizin çoğunu yakinen tanırım. Asla ve asla işe gitmezlik, çalışmazlık yapmazlar. Yüzde 90’ı engelli olandan tutun ailesinden rahatsız olan insanlara kadar, ekmeğini götüren emekçileri işten çıkardınız. Bayram öncesi hepsinin ahını aldınız. Maalesef gelinen nokta şu anda dışarıda işçilerin yüzlerine gaz sıkılıyor. Biber gazı. Dışarıdaki işçiler hiçbir şekilde bir muhatap bulamıyor. Bunlara en kısa sürede bir çare bir çözüm bulunacağınızı ümit ediyoruz. Biz burada diyalog içerisinde arkadaşlarımızla görüşmeye çalıştık. Kendileri de bizlere başkanla görüşeceğinin sözünü vermişlerdi. Ama bununla ilgili de maalesef bize herhangi bir şey çıkmadı. İşçilerin sonuna kadar yanındayız. Siz de işçiler içerisinde geldiniz, emekçiydiniz. Ne olursunuz bu işçilere sahip çıkın. Şu anda yapmış olduğunuz bir zulüm. Bu zulümden derhal en kısa sürede vazgeçin" ifadelerini kullandı.

'HAFTALARDIR BİR MUHATAP BULAMIYORLAR'

CHP’li Meclis Üyesi Sadık Tanrıverdi ise “Kurban Bayramı'nın arifesinde işçilerimiz işlerinden oldular. Hiçbir gerekçe söylenmeden, kendilerine niçin işten atıldıkları açıklanmadan bu insanlar ekmeklerinden oldu ve bu insanların birçoğunu da hepimiz yakından tanıyoruz. Yıllardır belediyemize emek vermiş insanlar. Bir kısmı da aşağıda bekliyorlar. Karşılarında haftalardır bir muhatap bulamıyorlar. Sayın Başkanımız da yok. Bilmiyorum bundan sonra katılacak mı? Kendisi hacca gitmiş sanırım. Helalleşmek dinimizin adetlerindendir hacı olmak adına" dedi.

AKP'li ve MHP'li MECLİS ÜYELERİ SESSİZ KALDI

Tanrıverdi, sözlerinin devamında ise AK Partili ve MHP'li meclis üyelerine çağrıda bulunarak "İşçi arkadaşlarımızla herhangi bir yetkili muhatap olmuyor. Hep beraber aşağıya inelim. Gerek AKP'li, MHP'li arkadaşlar siz başkanı temsilen inelim belki bu arkadaşları yüreğine bir su serperiz. Bir şeyler söylememiz gerekiyor" diye konuştu. AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri ise CHP'li meclis üyelerinin, belediye emekçilerinin işten çıkarılmasıyla ilgili tüm eleştirileri karşısında sessiz kaldığı görüldü.

Kaynak: ANKA