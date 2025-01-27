AKP’li Hamza Dağ'dan, Ekrem İmamoğlu’na Çok Konuşulacak ‘Bilirkişi’ Tepkisi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi çıkışına dikkat çeken bir yanıt verdi.

İmamoğlu’nun bilirkişi açıklamasını sert sözlerle eleştiren Dağ, "Yargı sürecinde tarafsız ve bağımsız kalması gereken bir bilirkişinin, İBB başkanı tarafından kamuoyu önüne atılarak siyasi hesaplaşmaların parçası haline getirilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir” dedi.

'HUKUKSUZLUKTUR'

“Bu tutum hem adaletin tarafsızlığını zedelemiş hem de yargı üzerinde baskı kurma girişimini açıkça ortaya koymuştur” diyen AKP’li Dağ, şunları söyledi: “Yapılan basın toplantısında ısmarlama sorularla hukuksuzluğun normalleştirilmesi, ardından bir gazetecinin hedef gösterilen bilirkişiyi gizlice ses kaydına alıp bunu kamuoyuna servis etmesi, gazetecilik meslek ilkelerinin çiğnenmesinin yanı sıra tam bir hukuksuzluktur. Fondaş medyanın siyasi ajandalara hizmet ederek bu tür etik dışı yöntemleri savunması, kirli bir düzenin göstergesi olmuştur"

'BASKI' VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Adalet sistemine ‘baskı’ uygulandığını savunan Hamza Dağ, "Hedef göstermelerle, gizli planlarla ve medya manipülasyonlarıyla kimse adaletten kaçamayacak, her türlü algı ve manipülasyona rağmen adalet yerini bulacaktır. Bu kirli düzenin bir parçası olan herkes, yargı önünde hesap verecektir” ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Saraçhane'de soruşturmalara ilişkin düzenlediği basın açıklamasında konuştu. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında bir ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını ifade eden İmamoğlu, bilirkişinin "olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu" iddia etti. Bilirkişinin adını kamuoyuna açıklayan İmamoğlu, "Arkasında çok güvendiği kişiler var. Yeni bilirkişi raporu geldi. Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara" dedi.

İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.