AKP'den DEM Parti'ye geçen belediyenin borcu dudak uçuklattı! 'İnceleme talebinde bulunuldu'

AKP'den DEM Parti'ye geçen Viranşehir Belediyesi'nin borcunun 421 milyon 780 bin 594 TL olduğu açıklandı.

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AKP'den DEM Parti'ye geçen belediyenin borcu dudak uçuklattı! 'İnceleme talebinde bulunuldu'

DEM Partili Viranşehir Belediyesi Eş Başkanları Bedriye Yorgun ve Serhat Dicle İnan, AKP’den devralınan belediyenin borcunun 421 milyon 780 bin 594 TL olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar tespit edebildiğimiz belediyemize bırakılan borç miktarı 421 milyon 780 bin 594 TL’dir. İlerleyen zamanlarda tespit edemediğimiz, açığa çıkacak borçları halkımızla ayrıca paylaşacağız" denildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den DEM Parti'ye geçti. Belediye Eş Başkanları Bedriye Yorgun ve Serhat Dicle İnan, belediyenin geçmiş dönemden kalan borcunun 421 milyon 780 bin 594 TL olduğunu açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada Sayıştay ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müfettiş-inceleme talebinde bulunulduğu belirtildi.

AKP'den DEM Parti'ye geçen belediyenin borcu dudak uçuklattı! 'İnceleme talebinde bulunuldu' - Resim : 1

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZIN BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Önceki yönetim belediyemizi ciddi bir şekilde borçlandırmıştır. Seçimlerde söz verdiğimiz üzere Sayıştay ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müfettiş-inceleme talebinde bulunduk.

Yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar tespit edebildiğimiz belediyemize bırakılan borç miktarı 421 milyon 780 bin 594,85 TL’dir. İlerleyen zamanlarda tespit edemediğimiz, açığa çıkacak borçları halkımızla ayrıca paylaşacağız. Sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Viranşehir halkımıza saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA

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AKP DEM Parti Şanlıurfa Viranşehir
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