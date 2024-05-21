AKP'de yerel seçim analizleri: Yol haritası belli olacak

AKP'de yerel seçim sonuçlarına dair analizlerin büyük bölümü tamamlandı. Milletvekilleri ile il ve ilçe yönetimlerinin görüşleri alındı. Yol haritasının kısa süre içinde belli olması bekleniyor.

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AKP'de yerel seçim analizleri: Yol haritası belli olacak

Yerel seçimlerinde 22 yıl aradan sonra ilk kez ikinci parti konumuna gerileyen AKP’de 31 Mart istişareleri tamamlanmak üzere. 2028 seçimlerine kadar izlenecek yol haritası ve politika değişiklikleri kısa süre içinde belirlenecek.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun aktardığı kulislere göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmen tabanına "Farkındayım, gereği yapılacak" şeklinde verdiği mesajın somut adımları kısa süre içerisinde atılacak.

Söz konusu haberde, milletvekillerinin saha gözlemlerinin, Erdoğan’a desteğinin sürdüğü, ancak partiye kızgınlık duyulduğu yönünde olduğu aktarıldı. Yapılan bu görüşmelerden ve genel merkezin yürüttüğü çalışmaları içeren tespitler bir rapor hâline getirildi. Partinin Kızılcahamam kampında bu tespitler masaya yatırılacak.

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