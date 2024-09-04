AKP'de 'Teğmenler' Tartışması: Parti Sözcüsü Çelik Sahip Çıktı, 'Erdoğan Rahatsız Oldu'

Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin ettiği Atatürk yeminini köşesine taşıdı.

Selvi, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde mezun olan teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasını "korsan yemin" olarak adlandırdı ve "Kara Harp Okulu’ndan 980 teğmen mezun olmuş. Bunların arasında 200-250’si kılıçlarını kaldırıp dönem birincisinin liderliğinde korsan yemin yapıyorlar; ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyorlar. Peki o zaman geriye kalan 750 teğmen Mustafa Kemal’in askeri değil mi? Onların komutanları Mustafa Kemal’in askerleri değil mi?" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşananlardan rahatsız olduğunu savunan Selvi, "Türk ordusu başarılarıyla tartışılmayı ve alkışlanmayı hak ediyor. Ama bu tür askeri vesayet dönemlerinin ruhunu yansıtan eylemler bu başarılara gölge düşürüyor" ifadelerini kullandı.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK: TEĞMENLERE HAKARET KABUL EDİLEMEZ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaşmış ve yemin eden teğmenlere yönelik hakaretin kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Çelik, şunları kaydetmişti:

"'Acaba eski Türkiye’deki hareketlilikler mi oluyor’ diyerek demokratik uyarıda bulunan, meşru hükümete ve siyaset zeminine dönük hassasiyetleri hatırlatan vatandaşlarımızın yaptığı uyarılar saygıdeğerdir. Kuşkusuz burada bu çocukların sevincine iyi niyetle katılan vatandaşlarımızın bu sevince katılmaları da saygıdeğerdir. Onun dışında Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensupları üzerinden bir vesayet üretmeye çalışanların da, Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensuplarına hakaret edenlerin de yaptıkları asla kabul edilecek bir şey değildir. Bir sıkıntı varsa demokratik denetim mekanizmaları işletilmektedir. Demokrasimizi, milli iradeyi korumak ve her türlü vesayete karşı koymak noktasında ilk günkü kararlılığımız neyse bugün daha fazla kararlıyız."

BAHÇELİ 'İSTİSMAR' DEMİŞTİ

MHP Lideri Bahçeli de dün yaptığı açıklamada, “Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır” demişti.