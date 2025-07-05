AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in 'Sandık Korkusu' Sözlerine Sert Tepki

CHP lideri Özgür Özel'in CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamaya AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Özgür Özel’in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in 'Sandık Korkusu' Sözlerine Sert Tepki
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sandık korkusu" ifadelerini kullanmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in bu sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in 'Sandık Korkusu' Sözlerine Sert Tepki - Resim : 1

Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş. Özgür Özel’in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel’in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur.

Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, 'sandık' en kıymetli yol arkadaşıdır. Özgür Özel’in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır. Özgür Özel’in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir. Türkiye’de demokratik süreçler, CHP’nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel’in CHP’nin kurultay mantığıyla, demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir."

NE DEMİŞTİ?

CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonların ardından konuşan Özel şunları söylemişti:

"Türkiye bir yol ayrımında artık arkadaşlar. Tüm muhalefet, AK Parti ve MHP’nin siyaseti dahil tehdit altında. Bir avuç insan bu ülkeyi vesayetle yönetmeyi kafaya takmış. Ve devletin bin yıllık geleneği tehdit altında. Artık bu mücadele ya demokrasi ya otokrasi mücadelesi. Sandığa sahip çıkma mücadelesi. Herkes tarihteki yerini alacak. Bir tarafta sandığı koruyanlar, bir tarafta Tayyip Bey’e ve onun korkularına teslim olanlar.

Sandık gelecek, hepiniz gideceksiniz. 2 Kasım’da yüreği yeteni seçime bekliyorum. ‘Birinci partiyim’ diyeni seçim bekliyorum. Kendine güveneni seçime bekliyorum. Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum. Bizim yiğidim, aslanım Silivri’de yatıyor. Afişini yasaklat, fotoğrafını yasaklat, pankartını yasaklat, sesini yasaklat. Bir vesikalığını koyacağım oraya yine yenecek seni. Hadi senin devletin bütün imkanlarına karşı Ekrem Başkan'ın bir vesikalığı. Var mı cesaretin?"

CHP Lideri Özel'den MYK Sonrası Çok Sert Açıklamalar: Tarih Verip Çağrı Yaptı, 'Madem Birincisin Hadi Seçime!'CHP Lideri Özel'den MYK Sonrası Çok Sert Açıklamalar: Tarih Verip Çağrı Yaptı, 'Madem Birincisin Hadi Seçime!'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ömer Çelik Özgür Özel
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Önümüzde Yepyeni Bir Kapı Açılacak' 'Önümüzde Yepyeni Bir Kapı Açılacak'
Kapıya 2 Dal Biberiye Asın, Ömür Boyu Rahatlayın! Etkisine İnanamayacaksınız Kapıya 2 Dal Biberiye Asın, Ömür Boyu Rahatlayın! Etkisine İnanamayacaksınız
Bu Kuruyemişleri Yemeden Önce İki Kez Düşüneceksiniz: Uzmanı 'Sessiz Tehlike' Diyerek Uyardı Bu Kuruyemişleri Yemeden Önce İki Kez Düşüneceksiniz: Uzmanı 'Sessiz Tehlike' Diyerek Uyardı
CHP Lideri Özel'den MYK Sonrası Çok Sert Açıklamalar: Tarih Verip Çağrı Yaptı, 'Madem Birincisin Hadi Seçime!' Tarih Verip Çağrı Yaptı, 'Madem Birincisin Hadi Seçime!'
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi! Marmara'nın Altı Kaynıyor İSTANBUL'DA YİNE DEPREM!
CHP Lideri Özel'den MYK Sonrası Çok Sert Açıklamalar: Tarih Verip Çağrı Yaptı, 'Madem Birincisin Hadi Seçime!' Tarih Verip Çağrı Yaptı, 'Madem Birincisin Hadi Seçime!'
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın