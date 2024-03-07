AKP içinde konuşulanlar ortaya çıktı: 'Süreç bozuldu'

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi AKP içinde oluşan havaya dair edindiği bilgileri aktardı.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı ayağında bir 'dağınıklık' yaşandığına dikkati çeken Erkin, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Okan Müderrisoğlu'nun yazısından notlar da paylaştı.

Erkin, Ankara siyasetini, hatta AKP koridorlarını yakından takip eden bir ismin kendisine şunları dediğini söyledi:

"AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı Mustafa Şen CNN Türk yayınında (önceki akşam) seçimi resmen bitirmiş, dağılabiliriz. Cümlelere bak: 'İstanbul'da anketler başa baş gidiyor. Ankara'da Mansur Yavaş önde görünüyor. İzmir'de Hamza Dağ mesafeyi kapatmaya çalışıyor. DEM seçmeni CHP'ye çalışıyor. İYİ Parti seçmeni de CHP'ye yöneldi. CHP tarafına kaymalar olduğu gözüküyor.' Şen böyle diyor ama daha geçen hafta Murat Kurum, İstanbul'da iki puan önde olduklarını söylemişti."

Gazeteci ayrıca Şen'in açıklamalarının Beştepe'de dikkatlice izlendiği bilgisini aktardı; bu noktada AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği demece değindi.

Ala, "AK Parti bir markadır. Bu markayı tahkim edecek sonuçlar da sandıktan çıkacaktır. Ankara ve İstanbul'u da zaten Cumhur İttifakı'nın alacağı ve işbaşına gelip yolumuza devam edeceğimiz çok açık bir biçimde görülüyor. Diğer büyükşehirlerde de tabii" ifadesini kullanmıştı.

Erkin, bu sözlerin manidar olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Evet... AKP içinde kime sorsam 'dağınıklıktan' bahsediyor. Önemli bir isim şu tespitleri yaptı: 'AK Parti'nin kampanyasında bir dağınıklık var. Murat Kurum daha önce yaptıklarıyla, projeleriyle öne çıkacaktı ancak Ekrem İmamoğlu'nun 'polemiklerine' cevap vermeye kalkışınca süreç bozuldu. Buna da müdahale eden kimse yok. Ki teşkilatlar motive ama Kurum yalnız bırakıldı gibi bir durum yaşanıyor.'

Yine AKP'yi yakından takip eden bir dostum da şu tespiti yaptı: 'Murat Kurum'un aday ilan edildiği gün ve sonrasında projelerini anlattığı lansmanı başarılıydı. Ancak... İmamoğlu kampanya ekibinin seçimi yerelden çok genel seçim havasına sokması süreci değiştirdi. Yerel siyasetten çok genel siyaset üzerine bir çalışmaya, Kurum ve ekibinden yeterli cevap gelmedi.' (...)"

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